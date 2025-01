Sarà Michelle Hunziker una delle conduttrici della prossima edizione dell’Eurovision Song Contest 2025. La manifestazione canora si terrà a Basilea nei prossimi mesi e sarà trasmessa in diretta da diverse nazioni. Scopriamo insieme le anticipazioni, quando andrà in onda e dove vederla.

Eurovision Song Contest 2025, Michelle Hunziker è una delle conduttrici della finale

Quando manca meno di un mese al prossimo Festival di Sanremo che determinerà chi rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025, c’è un volto noto al grande pubblico che sarà presente a Basilea. Si tratta della svizzera Michelle Hunziker che sarà affiancata dalla stand-up comedian Hazel Brugger e dalla conduttrice e cantante Sandra Studer nel giorno della finale. Ad annunciarlo, dopo giorni di indiscrezioni, sono stati i profili social dell’Eurovision Song Contest 2025.

“Hazel Brugger, Michelle Hunziker e Sandra Studer saranno il vostro talentuoso trio di padroni di casa per Basilea 2025“.

Mélanie Freymond e Sven Epiney presenteranno invece la festa pre-spettacolo e annunceranno i punti svizzeri durante la votazione. Alla showgirl, volto amato di Mediaset, è stato affidato il compito di presentare una serata all’insegna della musica e dello spettacolo.

Le date e quando in tv

La manifestazione canora si svolgerà nella cittadina di Basilea dato che il vincitore della scorsa edizione è stato il cantante svizzero Nemo con la canzone ‘The Code’. L’Eurovision Song Contest 2025 è previsto per il 13, il 15 maggio, con la finale in programma per il 17 maggio.

Come reso noto sul sito, Hazel Brugger, Sandra Studer e Michelle Hunziker presenteranno la Grand Final di sabato alla St. Jakobshalle di Basilea Hazel Brugger e Sandra Studer condurranno anche la prima semifinale martedì 13 maggio e la seconda semifinale di giovedì 15 maggio. Anche quest’anno la manifestazione sarà trasmessa in prima serata dalla Rai, le due semifinali su Rai2 e la finale su Rai1. Ancora non si conosce chi rappresenterà l’Italia alle votazioni e quali saranno le voci fuori campo.