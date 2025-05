Manca pochissimo all’Eurovision Song Contest 2025 con semifinali e finale. L’appuntamento con l’evento musicale vedrà l’Italia partecipare con Lucio Corsi. Scopriamo insieme quando andranno in onda in tv.

Eurovision Song Contest 2025: il programma delle semifinali e della finale

L’Eurovision Song Contest 2025 quest’anno si terrà a Basilea data la vittoria nel 2024 della Svizzera con Nemo. Tre gli appuntamenti che saranno trasmessi dalla Rai e che prevedono due semifinali e una finale. Alla conduzione ci sono BigMama e Gabriele Corsi.

In tutto sono tre gli appuntamenti su Rai 2, il 13 e 15 maggio, su Rai 1 il 17 maggio. In simulcast su Rai Radio2 e in diretta streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound.

Prima semifinale

La prima semifinale andrà in onda, in prima serata, martedì 13 maggio su Rai2 alle 21.00, preceduto da un’anteprima alle 20.15. Lucio Corsi si esibirà fuori concorso dato che è già qualificato per la finale insieme agli altri paesi dei “Big Five” (Germania, Francia, Spagna, Regno Unito) e alla Svizzera, paese ospitante. Tra gli artisti in gara nella prima semifinale ci saranno Gabry Ponte per San Marino e Tommy Cash.

Seconda semifinale

La seconda semifinale andrà in onda giovedì 15 maggio, in prima serata su Rai2 alle ore 21.00, preceduto da un’anteprima alle 20.15.

Finale

La finale, con Lucio Corsi, è prevista per sabato 17 maggio in prima serata su Rai1, dalle ore 20.40. Il portavoce che annuncerà il risultato del voto della giuria italiana sarà Topo Gigio. Favoriti sono gli svedesi KAJ con una canzone campione di streaming e virale sui social. La finale sarà anche trasmessa in Lingua dei Segni in diretta streaming su RaiPlay.

Rai Radio 2, radio italiana ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2025, seguirà l’evento in simulcast, trasmettendo in diretta radio e video (canale 202 digitale terrestre e tivùsat) e in streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound, le semifinali e la finale (13, 15 e 17 maggio), condotte da Diletta Parlangeli e Matteo Osso.

Italiani in gara

L’Italia sarà rappresentata dal secondo classificato a Sanremo. Lucio Corsi con il brano “Volevo essere un duro” ha preso il posto del vincitore Olly dopo la sua rinuncia. Per San Marino gareggerà il DJ e producer torinese Gabry Ponte con il brano “Tutta l’Italia”, sigla del Festival di Sanremo.

Un po’ d’Italia riecheggia anche in “Espresso Macchiato” dell’estone Tommy Cash che in questi giorni ha fatto uscire una versione remix del brano con Tony Effe. Poi ci sono Kolë Laca e Beatriçe Gjergji per l’Albania che sono cresciuti in Italia e Miriana Conte per Malta che ha origini napoletane.