Il successo recentemente ottenuto da Io canto generation, il programma canoro condotto da Gerry Scotti su Canale 5 in prima serata, ha convinto i vertici di Mediaset a puntare ancora sul format, adattandolo ad altre esigenze e gusti. La rete ha infatti deciso di realizzare due spin-off della trasmissione, Io canto senior e Io canto family, dedicati, rispettivamente, alla terza età e ai giovanissimi. Alla conduzione però, non troveremo più Gerry Scotti, bensì la biondissima e spumeggiate Michelle Hunziker, reduce da Michelle Impossible. Ecco cosa sappiamo.

Michelle Hunziker alla guida di Io canto senior e di Io canto family

I vertici di Canale 5 hanno deciso di affidare alla brava e bella Michelle Hunziker la conduzione di Io canto senior e di Io canto family, entrambi spin-off del collaudato Io canto generation. La Hunziker si conferma così come una delle presentatrici di punta della rete e fra le più rappresentative e gettonate di Mediaset.

Cosa prevede il format

Io canto senior e Io canto family sono entrambi spin-off di Io canto generation. La formula non si discosta di molto dal programma “madre”, ma cambia la fascia d’età dei concorrenti. Io canto senior vedrà la partecipazione di signore e signori rigorosamente over 60, mentre Io canto family coinvolgerà sul palco le famiglie di giovanissimi cantanti di età compresa fra i 10 e i 14 anni. In tal caso si prevedono esibizioni di coppia e di gruppo, che si preannunciano come estremamente coinvolgenti anche per il pubblico a casa.

Con Io canto senior e Io canto family, Canale 5 si impegna ad avvicinare alla musica e al canto persone di tutte le età, dai bambini agli over, rendendoli partecipi di uno spettacolo a tutto tondo fatto anche di varietà e divertimento. Non si ancora quando avverrà la messa la messa in onda, ma noi di SuperGuidaTv vi informeremo non appena ne avremo notizia.