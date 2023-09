Alla Mostra del Cinema di Venezia presente anche il cantante Michele Bravi. L’artista è tornato in occasione dell’80esima edizione della kermesse cinematografica per la presentazione del film in concorso dal titolo “Finalmente l’alba” diretto dal regista Saverio Costanzo. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Michele Bravi, e con lui abbiamo parlato della sua carriera nel mondo della musica ma anche della sua esperienza da attore nel film presentato nel 2022 dal titolo “Amanda”, con la regia di Carolina Cavalli. Al cantante abbiamo poi chiesto della sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2024. Ecco cosa ci ha risposto.

Michele Bravi, l’intervista esclusiva a Venezia 80

Hai mai pensato di privilegiare il cinema o solo la musica nella tua carriera in futuro?

“No, credo che non serva schematizzare le cose, ma assecondare il proprio istinto creativo e poter convivere in più mondi”.

Ti ritroveremo magari il prossimo anno al Festival di Sanremo 2024? Ci stai pensando?

“Non saprei al momento, sto ancora finendo di scrivere il disco. Se dovessi avere un progetto da far conoscere a più persone possibili, sarebbe bello provare a proporre delle cose”.

Michele Bravi racconta delle sua partecipazione come giudice ad Amici di Maria De Filippi

In merito alla sua partecipazione avvenuta lo scorso anno come giudice ad Amici, il talent ideato e condotto da Maria De Filippi, il cantante ha dichiarato di aver trascorso un anno fantastico e di essere molto grato di quanto ricevuto:

“È stato un anno molto vario, intenso, molto fortunato, luminoso direi. Sono stato molto fortunato, ed è giusto ringraziare sempre. Ci tornerei ad Amici, per me essere in contatto con giovani molto creativi è fonte di grande ispirazione. Sono, ad esempio, molto contento del successo che sta ottenendo Angelina Mango, lei ha una voce incredibile ed è giusto che possa farsi conoscere da più persone possibili”.