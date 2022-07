In questa edizione dell’Isola dei Famosi si è classificata quarta. Nonostante sia entrata in corsa, Mercedesz Henger ha conquistato il pubblico arrivando in finale all’Isola dei Famosi. Non è una novità per la figlia di Eva Henger considerando che nell’edizione del 2016 a cui aveva partecipato si era piazzata sul podio aggiudicandosi la medaglia di bronzo. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Mercedesz Henger ha tracciato un bilancio di questa avventura. Mercedesz ha affrontato anche momenti difficili ma ha saputo rialzarsi: “I primi giorni mi sono sentita subito accolta. Poi con il passare del tempo alcune cose che dicevo o alcuni miei comportamenti venivano messi in dubbio e così la mia permanenza è diventata difficile. Gli altri naufraghi avevano instaurato già dei rapporti e in quella circostanza chi arrivava in corsa si sentiva un’intruso. In un momento successivo però le cose sono migliorate e mi sono sentita parte del gruppo. Ho dovuto affrontare difficoltà diverse rispetto alla mia precedente esperienza ma è andata bene così”.

Riguardo ai rapporti con i naufraghi, Mercedesz Henger ammette di essere rimasta delusa da Maria Laura De Vitis e ci spiega i motivi. Nelle scorse ore hanno fatto molto rumore alcune dichiarazioni rilasciate da Edoardo Tavassi in merito al rapporto con Mercedesz. Ai nostri microfoni, la ragazza ha raccontato però di averlo sentito telefonicamente per chiarire: “Con Edoardo ci siamo sentiti telefonicamente in merito alle dichiarazioni che lui ha rilasciato e abbiamo chiarito. Non ci siamo ancora visti ma appena sarà possibile spero che potremo chiarire su tutto”. Mercedesz ha poi parlato del rapporto con la madre Eva Henger svelandoci di aver messo in conto le critiche che l’hanno travolta prima della sua partecipazione al reality. Per il momento, Mercedesz vuole recuperare le energie e pertanto esclude la possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip ma per il futuro dice: “Chissà”.

Mercedesz, nel 2016 avevi già partecipato all’Isola dei Famosi classificandoti terza. Come mai hai deciso di riprovarci quest’anno?

Rispetto all’edizione del 2016 sono cambiata molto. Nonostante le batoste che ho avuto in questi anni, sono maturata e sono diventata più paziente. Ho acquisito dei pregi ma anche dei difetti. Prima ero più infantile e provenivo da un background diverso rispetto alla televisione. Penso che nel mio percorso televisivo dal 2016 ad oggi non si erano intravisti alcuni lati del mio carattere che ci tenevo a far scoprire al pubblico. I reality ti danno l’opportunità di farti conoscere per quello che sei e questo è stato il mio obiettivo.

Un bilancio di questa esperienza?

Sono molto contenta e se devo fare un bilancio direi che è andata molto meglio di come me l’aspettassi. Pensavo infatti che entrando in corsa il mio percorso avrebbe avuto vita breve e invece sono riuscita ad arrivare in finale. Ne sono davvero felice.

Nicolas primo, Luca Daffrè secondo e Carmen Di Pietro terza. Come doveva andare il podio? Avresti fatto vincere qualcun altro?

Sono molto contenta del rapporto che sono riuscita a creare con Nicolas. All’inizio abbiamo avuto delle discussioni ma poi siamo riusciti a superare quel momento e ad instaurare una bella amicizia. Sono felice che abbia vinto lui questa edizione. Avrei voluto vedere sul podio anche Edoardo. Per me era scontato che lui arrivasse in finale e non averlo lì mi è dispiaciuto molto. Lo scontro finale sarebbe dovuto essere tra Nicolas e Carmen. Loro hanno vissuto questa esperienza dall’inizio a differenza mia e di Luca che siamo entrati in corsa. In ogni caso, sono felice che sia andata così.

Sei entrata in corsa durante questa edizione. Ti sei sentita subita accolta dal gruppo o hai avuto difficoltà?

I primi giorni mi sono sentita subito accolta. Poi con il passare del tempo alcune cose che dicevo o alcuni miei comportamenti venivano messi in dubbio e così la mia permanenza è diventata difficile. Gli altri naufraghi avevano instaurato già dei rapporti e in quella circostanza chi arrivava in corsa si sentiva un’intruso. In un momento successivo però le cose sono migliorate e mi sono sentita parte del gruppo. Ho dovuto affrontare difficoltà diverse rispetto alla mia precedente esperienza ma è andata bene così.

Qual è stato il momento più complicato che ti sei trovata a dover affrontare?

La seconda settimana in cui mi sono ritrovata contro Edoardo, Guendalina e Nicolas e poi sono uscita ritrovandomi a Playa Sgamadissima. E’ stato difficile e mi sono sentita abbattuta ma poi un giorno mi sono svegliata e mi sono ripromessa di farcela. Non volevo che le persone che mi volevano bene e facevano il tifo per me da casa mi vedessero in quello stato. Ho avuto tempo per riprendermi e poi sono tornata più forte di prima.

Tornando indietro, c’è qualcosa che non rifaresti?

No. Potrei dire che mi dovevo fidare di meno di determinate persone ma in realtà non mi posso pentire di nulla. In tutto quello che ho fatto ci ho messo il cuore. Anche nel male rifarei tutto.

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, tu e Maria Laura non vi siete lasciate proprio bene. Lei ha dichiarato di essersi sentita pugnalata alle spalle da te. Cosa non ha funzionato tra voi?

Con Maria Laura avevo legato tantissimo e le ho concesso la capacità di deludermi. Ci sono rimasta molto male quando dopo essere tornata dall’infermeria ci siamo sedute e le ho dato l’occasione di confrontarsi con me. Lei però alcune cose non me l’ha dette in faccia ma io ho dovuto poi scoprirle in puntata ascoltando le clip che sono state mandate in onda. Lei parlava male di me e io non me l’aspettavo. La reputavo una mia amica sull’Isola e mi è dispiaciuto molto. Sono disposta però a conoscerla meglio fuori da questo contesto e non escludo che possa nascere un’amicizia.

Pensi che lei sia stata gelosa di te a causa di Luca Daffrè?

Non c’entra nulla. Io e Luca avevamo bisticciato in quel periodo. Non posso dare motivazioni per altre persone perché non sono nella loro testa. Vorrei saperlo e magari un giorno lo scoprirò.

Con Luca Daffrè sembrava essere scoppiata però una bella intesa. Poi però negli ultimi giorni tra voi ci sono stati dei confronti accesi. Cosa ti ha infastidito?

Ho scoperto che ero io ad infastidire lui. Ogni tanto faccio dei commenti che alcuni capiscono e altri prendono male come nel caso di Luca. Fa parte del mio carattere ma poi quando me ne accorgo mi scuso. Luca pensava che ce l’avessi con lui e pertanto sono nate delle incomprensioni. Nel corso dell’ultima settimana ho avuto modo di rivalutarlo e lo stesso ha fatto lui con me. Abbiamo fatto insieme il viaggio di ritorno e siamo in buonissimi rapporti.

Passiamo al capitolo Edoardo Tavassi. Lui ha dichiarato che tu avresti giocato con lui. Da parte tua c’era un reale interesse nei suoi confronti?

Assolutamente. Con Edoardo ci siamo sentiti telefonicamente in merito alle dichiarazioni che lui ha rilasciato e abbiamo chiarito. Non ci siamo ancora visti ma appena sarà possibile spero che potremo chiarire su tutto.

Quindi sei predisposta a vederlo fuori dal contesto dell’Isola dei Famosi.

Sì assolutamente.

Durante questo percorso, chi è il concorrente che si è rivelato una bella sorpresa? Il naufrago meno sincero?

La bella sorpresa è stata Nicolas Vaporidis. All’inizio non ci andavamo molto a genio ma poi dopo esserci confrontati e detti tutto quello che dovevamo dirci in faccia è nata una bella amicizia. Alla fine del gioco era l’unico concorrente di cui mi fidavo ciecamente. Maria Laura invece è stata la persona che mi ha deluso di più.

Dopo questa esperienza, con chi vorresti mantenere i contatti?

Mi piacerebbe mantenere i rapporti quasi con tutti. Anche nella passata esperienza avrei voluto fare lo stesso ma poi ad oggi ne sento due. Sono una persona che si affeziona facilmente e spero in una reunion a cena tutti insieme appena possibile.

E’ stato particolarmente emozionante durante la finale l’incontro in diretta con mamma. Come mai vi eravate allontanate? Oggi siete riuscite a recuperare i rapporti?

Ci eravamo allontanate per tanti motivi che però preferisco rimangano privati visto che due anni fa abbiamo già sbagliato litigando in diretta televisiva. Erano motivi seri di cui però dobbiamo ancora parlare ma lo faremo. Mi fa piacere che siano stati fatti dei passi avanti importanti sia da parte mia che da parte sua. Ho intravisto una volontà reciproca di risolvere questo problema. Per due anni mi sono portata un peso sulla coscienza che cercavo di nascondere. Ora stiamo approfittando di queste giornate per trascorrere del tempo insieme all’insegna della positività.

Prima della partecipazione all’Isola dei Famosi sei finita nel mirino degli haters. Molti ti hanno accusata di aver preso parte al programma nonostante la situazione delicata che stava vivendo mamma. Come hai vissuto le critiche? Le avevi messe in conto?

Le avevo messe in conto perché conosco ormai questo mondo e so come funziona. Avevo parlato con mia madre e le avevo detto che sarei rimasta con lei. Lei però mi ha esortato ad andare dicendo che avrebbe dovuto trascorrere del tempo su divano e poi mi ha detto: “Vai e fammi ridere tanto”. Lei ha insistito e io ho accettato pensando che non sarei durata così a lungo sull’Isola dei Famosi. Mamma è rimasta contenta del mio percorso e sono felice di non averla delusa. Le persone spesso parlano ma senza conoscere le situazioni.

Il tuo nome è spesso saltato fuori anche in relazione al Grande Fratello Vip. Ti piacerebbe partecipare o per il momento basta reality?

Sono tornata in Italia l’altro ieri e mi sto riprendendo ancora da questa esperienza. Voglio che il mio percorso televisivo continui e si vedrà. Mi piacciono le esperienze forti sia a livello emotivo che fisico.