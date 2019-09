Mediaset annuncia in un promo la nuova programmazione serale “7 su 7” di Canale 5. “Sette prime serate a settimana con contenuti unici ed esclusivi” il commento dell’A.d e vice presidente Pier Silvio Berlusconi. Non pochi, infatti, i nuovi programmi, le fiction e gli appuntamenti con lo sport in onda in prime time nell’autunno 2019:

Amici Celebrities;

Grande Fratello Vip (con Alfonso Signorini);

Tu sì que vales;

Eurogames (con Ilary Blasi e Alvin);

Adriano;

Live – Non è la D’Urso;

Temptation Island Vip;

Champions League;

Rosy Abate; Il Processo; L’Isola di Pietro 3.