Durante l’evento “Serata con la Stampa 2023” per la presentazione ufficiale dei Palinsesti Mediaset 2023-2024 tenutasi a Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi ha parlato del futuro dell’azienda, dei programmi che vedremo a settembre, ma anche del cambio di rotta dei reality che impazzano sulle reti Mediaset facendo registrare un boom di ascolti.

Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: “i reality creano milioni di interazioni, ma bisogna essere molto attenti”

Dal Grande Fratello Vip e Nip a L’Isola dei Famosi, da Temptation Island al ritorno de La Talpa, i reality show sono tra i programmi più amati, odiati, seguiti e divisivi della televisione. L’offerta televisiva dei palinsesti Mediaset 2023-2024 punta molto su questo genere televisivo che, piaccia o meno, diventa argomento di discussione e dibattito sui social e non solo. Pier Silvio Berlusconi, AD di Mediaset, è consapevole della “potenza” dei reality show e per questo ha deciso di investire nuovamente in questo genere televisivo, ma con un cambio di rotta preciso. Già lo scorso aprile aveva esplicitamente richiesto ad Alfonso Signorini, conduttore del GF VIP 7, di “correggere il tiro”, ma durante la conferenza stampa di presentazione dei programmi Mediaset ha indicato chiaramente la nuova era dei reality show.

“I reality a tanti possono non piacere” – ha dichiarato l’AD di Mediaset confessando – “onesto non impazzisco nel guardarli in televisione, ma far finta di non vedere ciò che piace al pubblico, vuol dire non essere connessi alla realtà. Penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale. Ovviamente possono essere fatti meglio o peggio, bisogna essere molto attenti a non superare determinati livelli ed eccedere”.

Non solo, Pier Silvio Berlusconi ha anche sottolineato quanto i reality creino interazione sul pubblico citando il grandissimo successo di ascolti della nuova edizione di Temptation Island:

“I reality creano milioni di interazioni sul web. All’ascolto di Temptation Island abbiamo registrato +47%. Noi, grazie alla programmazione di Mediaset e, in buona parte a quella dei reality show, stiamo guadagnando ascolti e Mediaset sta guadagnando telespettatori”.

Pier Silvio Berlusconi, il nuovo Grande Fratello

Durante l’evento “Serata con la Stampa 2023” si è parlato anche del Grande Fratello e della prossima edizione in partenza da lunedì 18 settembre in prime time su Canale 5. Pier Silvio Berlusconi ha sottolineato il primo importante cambiamento:

“Rispetto al nuovo Grande Fratello, la prima novità è che non sarà né Vip né Nip, termini terribili, ma sarà Il Grande Fratello. Ci saranno personaggi noti e personaggi non noti, a fare la differenza per entrare nel cast sarà la storia da raccontare”.

Spazio al cuore ed anima del “personaggio”, lasciando per un attimo da parte l’apparire dopo un’edizione fortemente criticata e discussa sia sui social che dal pubblico. In merito all’ultima edizione del GF VIP 7, il figlio di Silvio Berlusconi ha precisato:

“Ci sono limiti che non vanno superati. Abbiamo considerato ogni episodio e contesto. Tatuaggi, parolacce, scollature. Non era quello. Ci sono limiti che hanno a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene: non è il singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto. Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi”.

Infine su Alfonso Signorini, confermato al timone della nuova edizione de “Il Grande Fratello” ha detto:

“Ha una bella responsabilità. La colpa è sempre di chi fa il prodotto. Ci siamo distratti, la colpa è stata nostra”.