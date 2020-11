Nuovo cambiamento nella programmazione del palinsesto di Canale 5. L’ammiraglia Mediaset ha annunciato un piccolo stravolgimento nella programmazione della prima serata con spostamenti che riguardano “All Together Now” di Michelle Hunziker e la serie “Il silenzio dell’acqua 2″. Ecco cosa cambia da questa settimana.

Palinsesto Canale 5: cosa cambia da lunedì 30 novembre 2020

Da lunedì 30 novembre 2020 Mediaset cambia la programmazione del prime time di Canale 5. Dopo la finale di “Tu si Que Vales” che ha registrato un vero e proprio record di ascolti, più di 6milioni di telespettatori, i vertici del Biscione in vista del Natale e delle festività ha introdotto qualche piccola novità nel variegato palinsesto dell’ammiraglia televisiva.

Ecco come cambia il palinsesto di Canale 5 da oggi, lunedì 30 novembre 2020:

Lunedì sera : appuntamento con il Grande Fratello Vip 2020. Il reality show di Alfonso Signorini con i suoi vipponi continua a salire nel gradimento del pubblico, ma anche negli ascolti.

Martedì sera : il calcio torna protagonista indiscusso con i gironi e i match della Champions League 2020. Un appuntamento da non perdere per tutti i tifosi. Questa settimana ci sarà di scena, in chiaro l’Atalanta.

Mercoledì sera : “Il silenzio dell’acqua 2“, la fiction con protagonisti Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini dopo il debutto non proprio entusiasmante viene anticipata dal venerdì al mercoledì. Una mossa che potrebbe rivelarsi vincente dopo la sconfitta contro The Voice Senior di Antonella Clerici. Clicca qui per rivedere la prima puntata.

Giovedì sera : prosegue la saga di “Harry Potter” con la messa in onda di tutti i film dedicati al maghetto più amato da grandi e piccini. Il capolavoro letterario fantays di J.K. Rowling non ha deluso le aspettative una volta arrivato sul grande schermo e si conferma un classico, un evergreen da guardare con tutta la famiglia.

Venerdì sera : torna il doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip 2020. Nemmeno il tempo di salutare il pubblico che Alfonso Signorini torna ad occupare con la grande macchina del GF VIP il prime time di rete.

Sabato sera : All Together Now – La musica è cambiata con Michelle Hunziker si sposta al sabato sera. Il talent show musicale che quest’anno è tornato con una serie di novità importanti conquista il sabato sera. Un gran bel risultato per la showgirl svizzera e il suo team di giudici e Muro Umano.

Il comunicato ufficiale Mediaset

Pur in una stagione difficile come quella che stiamo vivendo, Mediaset ha deciso di investire ulteriormente sulla propria offerta televisiva arricchendo in maniera decisa la programmazione di Canale 5 in vista delle festività natalizie. La prima decisione riguarda Grande Fratello Vip 2020 con un aumento delle serate dedicate al reality nel mese di dicembre. Oltre al previsto appuntamento del lunedì, da venerdì 4 dicembre riprendono su Canale 5 anche le puntate del venerdì, assicurando in questo modo al pubblico due prime serate a settimana fino a Natale. Sono quindi tre le puntate supplementari di Grande Fratello Vip che andranno in onda per tre venerdì consecutivi: il 4, l’11 e il 18 dicembre.

Di conseguenza, per garantire al pubblico la continuità degli appuntamenti del venerdì, la fiction di Canale 5 “Il silenzio dell’acqua” sarà anticipata al mercoledì sera, già a partire dal 2 dicembre. Sempre seguendo gli orientamenti positivi del pubblico, le ultime due puntate – semifinale e finale – di “All Together Now-La musica è cambiata” saranno promosse al sabato sera. Il programma si concluderà con due appuntamenti settimanali consecutivi, sabato 5 e sabato 12 dicembre. Allora contenti? Cosa ne pensate di questo nuovo palinsesto di Canale 5?