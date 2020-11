Tutto pronto per la prima puntata di All Together Now – La musica è cambiata, lo show musicale campione d’ascolti di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. Quest’anno tante le novità di un’edizione che si preannuncia davvero esplosiva. Scopriamo data di inizio, concorrenti, giudici e come funziona il talent show del mercoledì sera di Canale 5.

All Together Now 2020, data di inizio e giudici

Ci siamo, la musica torna protagonista ancora una volta su Canale 5 con “All Together Now – La musica è cambiata“. Michelle Hunziker è pronta da mercoledì 4 novembre 2020 a dare il via alla terza edizione dello show musicale prodotto da Endemol Shine Italy che quest’anno ha in serbo tantissime novità per i telespettatori.

A cominciare dalla presenza di una giuria di personaggi famosi composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. Non solo, rispetto alle precedenti edizioni, quest’anno il programma avrà un cast fisso di 12 cantanti – concorrenti pronti a sfidarsi a suon di note e performance live per conquistare la vittoria finale: un montepremi del valore di 50 mila euro. Curiosi di scoprire chi sono i 12 concorrenti di All Together Now 2020?

All Together Now, i nomi dei 12 concorrenti

Ma chi sono i 12 concorrenti dell’edizione 2020 di All Together Now – La Musica è Cambiata? Ecco per voi tutti i nomi:

Beatrice Baldaccini, 29 anni di Lucca; Kam “Eki” Cahayadi, 33 anni di Giacarta; Dalila Cavalera, 23 anni di Nardò; Claudia Ciccateri, 18 anni di Priverno; Luigi Ernani Frezza, 23 anni di Napoli; Silvia Rita Iannone, 21 anni di Corato; Domenico Iervolino, 23 anni di Ottaviano; Antonio Marino, 38 anni di Napoli; Giorgia Rizza, 19 anni di Limbiate; Alessio Selvaggio, 25 anni di Palermo; Savio Vurchio, 52 anni di Andria; “Gli amabili”, duo composto da Elena Frantini e Massimiliano Corrà rispettivamente di 35 e 39 anni di Varese e San Bonifacio.

Il meccanismo del gioco di All Together Now – La musica è cambiata

La terza edizione di “All Together Now” è stata leggermente rivoluzionata per offrire ai telespettatori di Canale 5 uno show musicale ancora più avvincente e coinvolgente. L’ingresso di una giuria di vip e la presenza fissa di 12 concorrenti cambia letteralmente il meccanismo dello show musicale.

Qual è il meccanismo della gara musicale di Canale 5 ? Allora quest’anno le performance canore dei 12 concorrenti saranno giudicate non solo dal Muro Umano, formato da 100 personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica, ma anche da addetti ai lavori, ma anche dalla giuria vip. A tutti loro si aggiungeranno anche 10 volti che comporranno la giuria popolare selezionata tra le tantissime candidature pervenute via web.

Il Muro Umano gioca ancora un ruolo fondamentale per la classifica finale, visto che in base alle loro scelte, alzarsi o stare seduti, determineranno un voto al cantante in gara. Attenzione però il voto del muro umano potrà essere confermato oppure cambiato dalla giuria vip J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo che potranno confermare il voto oppure aggiungere o togliere fino a 5 punti all’esibizione.

Ma non finisce qui, visto che la giuria avrà la possibilità durante ogni puntata di dare un voto extra di ben 100 punti ad un concorrente facendolo così passare automaticamente alla serata successiva. I due concorrenti meno votati della puntata si sfideranno per un ultimo confronto “vocale”: il concorrente che avrà ricevuto meno punti sarà l’eliminato della puntata. Tutto chiaro?