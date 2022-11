Grandi novità in arrivo in casa Mediaset: Temptation Island torna in onda nell’estate del 2023. Slitta un altro reality molto atteso “La Talpa” che era stato annunciato nella presentazione dei Palinsesti Mediaset. Temptation Island dunque, torna nell’estate 2023: questa la decisione ufficiale Mediaset. Scopriamo qualche dettaglio in più sull’isola delle tentazioni e dei sentimenti che rivedremo la prossima estate.

Temptation Island tornerà in onda: a darne notizia e conferma Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa del 10 novembre 2022 ha annunciato che nell’estate del 2023 torna Temptation Island al cui timone troveremo probabilmente l’amatissimo Filippo Bisciglia. Le coppie che decidono di parteciparvi per mettere alla prova i loro sentimenti e il loro amore saranno rinchiuse per 21 giorni in due villaggi separati, con bellissime ragazze e avvenenti ragazzi, che avranno il ruolo di tentatrici e tentatori.

Oggi a Mediaset, come detto, si è tenuta una conferenza stampa presieduta da Piersilvio Berlusconi per parlare degli ascolti e dei risultati ottenuti negli ultimi tempi. E qui l’annuncio del ritorno negli schermi dell’ammiraglia Mediaset di Temptation Island la prossima estate.

Torna Temptation Island: confermata l’Isola dei Famosi, slitta la Talpa

In effetti il reality dei sentimenti e delle tentazioni quest’estate è mancato: il pubblico di canale 5 – che segue con affetto le vicende e le dinamiche dei fidanzati e delle fidanzate dal lontano 2014 – nell’estate 2022 non ha avuto modo di seguire il programma, perché sospeso.

Ormai le frasi di Filippo Bisciglia sono un vero tormentone estivo: “Tutto questo è Temptation Island” oppure “Ho un video per te”. Ed ancora il falò di confronto finale dove i fidanzati sono chiamati a fare una scelta: uscire in coppia o separati.

“Ultima fermata” al posto di Temptation Island: il pubblico non ha gradito

In casa Mediaset si era pensato anche di sostituire Temptation Island – che come sapete è un format straniero – proponendo Ultima Fermata, sempre basato sull’amore e le problematiche di coppia. Tuttavia, il programma, presentato da Simona Ventura, non è stato accolto dal pubblico nel migliore dei modi. Nel senso che gli ascolti non sono stati eccellenti così come invece sono quelli di Temptation che ogni anno sono altissimi.

Insomma, tutti gli aficionados di Temptation Island, potranno ritenersi soddisfatti ed essere estremamente felici per il ritorno del reality sui sentimenti e sulle tentazioni che tornerà ad infiammare le sere estive del 2023.