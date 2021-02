Mauro Corona è caduto in montagna e si è fatto davvero male. Lo scrittore e scultore si è rotto una spalla e fratturato la testa dell’omero. Appresa la notizia Bianca Berlinguer su Facebook ha lasciato un messaggio pubblico all’ex compagno di avventure televisive su Rai 1. La giornalista, però, pare aver lanciato una frecciatina, forse nemmeno tanto velata, ai dirigenti di Rete per la continua assenza di Corona dallo studio di #Cartabianca.

Mauro Corona condizioni di salute: cosa è successo allo scrittore?

Il fine settimana di San Valentino non è andato nel migliore dei modi per Mauro Corona. Durante un’escursione sulle montagne di Erto, in Friuli, Corina ha avuto dunque un piccolo incidente che, per fortuna, non gli ha causato gravi conseguenze, ma gli ha causato comunque diversi problemi.

A descrivere l’accaduto è stato lo stesso ex protagonista di #Cartabianca, programma di Rai 3. Su Facebook Corona ha annunciato la sua disavventura scrivendo: “Ieri a scialpinismo mi son danneggiato una spalla. Potevano essere entrambe. E anche la testa. Morale? Sono fortunato“.

Sotto al post sono giunti numerosi messaggi da parte di tutti i fan che volevano accertarsi sulle sue condizioni di salute e che gli auguravano una pronta guarigione. Fra coloro i quali si sono stretti attorno a Mauro Corona vi è anche Bianca Berlinguer. Il suo post sul noto social sta facendo davvero discutere. Come mai?

Bianca Berlinguer Facebook: il post per Mauro Corona

Appresa la notizia dell’incidente dell’amico, Bianca Berlinguer su Facebook ha scritto un post per Corona e ha lanciato una frecciatina a chi non lo ha ancora reintegrato al suo posto all’interno del programma #Cartabianca.

Nel messaggio si legge: “Un grande abbraccio a Mauro Corona che neanche stasera potrà essere con noi e che, sulla neve delle sue amate montagne, è caduto e si è rotto una spalla e fratturato la testa dell’omero”.

Cosa avrà voluto dire con quel: “che neanche stasera potrà essere con noi“? Sono in molti a leggerci una bella frecciatina al dirigente di Rai 3. Sarà davvero così? Perchè?

Mauro Corona è assente da #Cartabianca – il programma che la Berlinguer conduce su Rai 3 e che lo vedeva fra i protagonisti – dallo scorso settembre. Come i telespettatori ricorderanno Corona e la Berlinguer litigarono e lui le diede della gallina. Per quell’offesa Corona è stato sospeso, ma anche mai più reintegrato. Eppure l’opinionista si è scusato pubblicamente più volte con la conduttrice e giornalista e la Berlinguer ha fatto sapere di averlo perdonato e di rivolerlo in trasmissione.

Nonostante il loro rapporto turbolento, infatti, pare esserci stima e affetto, ma soprattutto la voglia di entrambi di tornare a lavorare insieme. A quanto pare, però, i dirigenti sono irremovibili. A indagare sulla vicenda Mauro Corona è stata anche Striscia la Notizia. Diversi tapiri sono stati consegnati ad esempio a Franco Di Mare per la decisione presa su Corona.

Perché dunque la Berlinguer ha dovuto scrivere che Corona non sarebbe stato con lei “neanche stasera” quando ormai la sua assenza è un dato di fatto? E’ questo che stupisce nel post. E’ su questo che ora i più si interrogano.

Quando rivedremo Corona su Rai 3 a #Cartabianca? Forse non molto presto.