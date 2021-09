Mauro Corona torna a Cartabianca, il programma di informazione e attualità condotto da Bianca Berlinguer in diretta su Rai3. Dopo il litigio dello scorso anno, pace fatta tra lo scrittore e la giornalista che pochi giorni fa aveva annunciato il ritorno dell’alpinista nel suo programma. Un invito che Corona ha accettato con grande entusiasmo seguendo alla lettera le parole della giornalista.

Mauro Corona a Carta Bianca: “Berlinguer le ho portato dei fiori: grazie a lei e alla Rai”

Pace fatta tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer in diretta tv a #Cartabianca. “Ringrazio voi e la Rai, chiedo scusa a lei e all’azienda e da qui possiamo provare“. Esordisce così l’alpinista e scrittore dopo un anno di ‘esilio’ dagli studi di Carta Bianca. Lo scorso anno, infatti, lo scultore italiano aveva sclerato in diretta dando della gallina alla giornalista e conduttrice con conseguente allentamento dal programma e dalla Rai.

A distanza di un anno però Bianca Berlinguer l’ha voluto fortemente nel suo programma siglando in diretta tv la tanto attesa pace per la gioia dei telespettatori. Vestito di tutto punto con tanto di smoking e camicia bianca, Corona ha sorpreso la Berlinguer portandole un mazzo di fiori.

“Le ho portato dei fiori, avrei voluto portarglieli di sorpresa lì a Roma” – dice Corona con la giornalista che dallo studio replica “neanche questa volta sono riuscito a convincerla di venire a Roma“. L’alpinista in collegamento da casa confessa:

Non è che ce l’abbia con Roma, ci sono troppi problemi, permessi. Io ho tutto apposto, ma vorrei tornare a Roma libero, sembriamo degli evasi dal carcere. Finché non passa la tempesta Covid me ne sto qui tra le montagne.

Bianca Berlinguer a Mauro Corona: “le siamo mancati anche se andato da altre parti?”

Bianca Berlinguer, rivolgendosi a Mauro Corona, non si è lasciata scappare una velata frecciata. “Le siamo mancati anche se lei è andato subito a consolarsi da altre parti?” – domanda la padrona di casa di #Cartabianca con lo scultore che risponde: “Carta Bianca mi è mancata, questo nostro rapporto Vianello Mondaini. Non è che sia andato di là per il tradimento, mi serviva una finestra per parlare di chi non ha voce con educazione e garbo“.

Poi la Berlinguer fa una domanda sull’attuale Governo Draghi confrontandolo con quello di Giuseppe Conte. L’alpinista ha una sua chiara preferenza e non la nasconde: “se dovessi scegliere direi assolutamente il Governo di oggi, anche se ho molto riserve. Quando ricordo i decreti di Conte mi viene la malinconia, preferisco quello di Draghi“.

Infine parlando di Draghi dice: “è come un uomo della collina sta guardando, mi preoccupa appena appena che decida troppo lui. Ci vogliono decisioni di gruppo, ma ci fidiamo, mi sembra un galantuomo“.