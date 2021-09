Dopo alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, ecco che arriva la conferma del ritorno a CartaBianca, dopo oltre un anno di assenza dalla trasmissione, dello scrittore-alpinista Mauro Corona, allontanato dalla trasmissione di Rai 3 dopo aver definito la conduttrice Bianca Berlinguer una “gallina”.

Mauro Corona torna a CartaBianca dopo la lunga assenza

Il ritorno di Mauro Corona a CartaBianca è stato annunciato attraverso un promo postato sui social network della trasmissione. Nel video pubblicato, si vede la conduttrice Bianca Berlinguer nel suo ufficio, intenta in una telefonata con un interlocutore misterioso. Al telefono la Berlinguer dice: “Guardi che io l’aspetto in apertura di puntata, abbiamo un sacco di cose di cui parlare… mi raccomando, sia puntuale e, se possibile, venga ben vestito!”. Il video si conclude con la Berlinguer che annuncia una sorpresa per i telespettatori. Un promo che ha tutta l’aria di un annuncio “velato” sul ritorno di Corona a CartaBianca.

Perchè Mauro Corona fu allontanato da CartaBianca?

Mauro Corona fu allontanato dalla trasmissione dopo che, durante una puntata della storica trasmissione di Rai 3, aveva dato della “gallina” alla Berlinguer. Per la conduttrice il caso era presto che risolto, ma il direttore di Rai 3 Franco Di Mare, all’epoca dei fatti, non volle sentire ragioni: Mauro Corona, fuori dalla Rai. Dopo l’allontanamento, lo scrittore-alpinista andò come ospite fisso, in collegamento da casa, nel programma di Paolo Del Debbio: Dritto e Rovescio, in onda su Rete 4.

Il dietrofront di Rai 3 e il ritorno di Mauro Corona

Il dietrofront della direzione di Rai 3 farà sicuramente piacere ai tanti telespettatori, ma segna anche la vittoria della conduttrice Bianca Berlinguer e di Corona. Una mossa, questa del ritorno dello scrittore, dovuta, quasi sicuramente, anche ai dati di ascolto negativi delle prime due puntate della stagione televisiva 2021/2022 di CartaBianca.

Il promo di Carta Bianca

Ecco di seguito il promo della trasmissione di CartaBianca in onda su Rai 3, che annuncia il ritorno dello scrittore.