Mauro Corona a Cartabianca si scontra duramente con la padrona di casa Bianca Berlinguer. Si conclude nel peggiore dei modi la collaborazione professionale tra la giornalista e lo scrittore, alpinista e scultore italiano. Ecco cosa è successo durante l’ultima puntata.

Mauro Corona lite con Bianca Berlinguer a Carta Bianca

Durante l’ultima diretta di Carta Bianca, il programma di approfondimento ed informazione condotto da Bianca Berlinguer, Mauro Corona ha perso letteralmente le staffe insultando la giornalista e padrona di casa. Tutto è successo per un albergo che il noto scrittore (ed ospite fisso del programma) ha pronunciato durante la diretta costringendo la Berlinguer ad intervenire.

Corona a quel punto ha letteralmente dato di matto. “Senta Bianchina” – ha detto l’ospite fisso di Carta Bianca – “se lei mi vuole qui tutta la stagione mi fa dire le cose, sennò la mando in malora e me ne vado“. La Berlinguer ha prontamente replicato: “non posso farle fare pubblicità ad alberghi. Faccia quello che vuole“.

Mauro Corona contro Bianca Berlinguer a Carta Bianca

La situazione tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer è letteralmente degenerata. L’opinionista, infatti, ha cominciato ad insultare la giornalista e conduttrice dicendole:

La mando in malore e me ne vado. Adesso lei stia zitta. Stia zitta una buona volta, gallina. La sua trasmissione da stasera se la conduce da sola, gallina.

Le dure parole di Corona non hanno minimamente intaccato la Berlinguer che con classe ed eleganza ha replicato:

Senta, io non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole, insultando me che sono qui a condurre la trasmissione. Quindi ‘gallina’ lo dice a chi vuole ma non si permetta di dirlo a me. Chiaro il concetto? Dopodiché ci sono regole che anche lei deve rispettare. Non si può fare pubblicità in televisione ad alcuni alberghi.

Colpito ed affondato verrebbe da dire, visto che dopo la replica di Bianca Berlinguer l’opinionista ha abbandonato il programma. Ricordiamo che Mauro Corona aveva già annunciato il suo “addio” al programma di Rai3 per motivi personali e confessando anche una notizia choc!

Video lite Mauro Corona vs Bianca Berlinguer