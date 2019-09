Maurizio Crozza tornerà live sul canale Nove soltanto a fine mese. Intanto, però, il comico genovese già si dà da fare e propone sui social alcune nuove imitazioni, rivolte ai telespettatori e anticipate dai profili ufficiali di Fratelli di Crozza.

L’ultima novità, almeno per ora, è Maurizio Crozza che imita Placido Domingo. Il comico, infatti, rifà a modo suo il famoso tenore di 78 anni e così replica alla domanda «Come si difende dalle accuse di molestie?», posta dalla storica ‘spalla’ Andrea Zalone.

«A me piace la lirica. Mi piace tantissimo questa lirica. Non hai idea di quanta lirica gira nel mondo della lirica. Non so se a te piace la lirica, forse a te te piace el chaz» le parole pronunciate nel nuovo promo diffuso in rete.

Poi Crozza – Domingo canta anche, mentre sul viso campeggiano degli occhiali in stile interprete di Granada e in testa una folta chioma grigio – bianca. Ecco il video – spot ed il testo canticchiato dal comico nei panni del cantante lirico nato a Madrid:

«Il mio avvocato è qui con me e adesso mi difenderà da queste tro… si bemolle».

In effetti uno che colpa ha se gli piace la lirica? 😬#FratelliDiCrozza torna live venerdì 27 settembre alle 21.25! pic.twitter.com/n5wI1Lo5AX — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) September 12, 2019

Crozza – Domingo, però, non è la sola novità in quanto ad imitazioni messe in piedi per la prossima stagione di Fratelli di Crozza, il programma di Nove che torna ufficialmente in tv da fine mese.

Negli ultimi giorni, infatti, sui social il comico è già apparso anche nei panni del nuovo Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (con tanto di chitarra) e, prima ancora, in quelli di The New Conte (con tanto di riferimento al governo Conte bis nato non da molto).

La nuova stagione di Fratelli di Crozza, ricordiamo, debutta venerdì 27 settembre 2019 sul canale 9 del digitale terrestre, con le nuove puntate prodotte da Itv Movie per Discovery Italia e come sempre dedicate all’attualità.