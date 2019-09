Maurizio Crozza si prepara a tornare “dal vivo” sul Nove. Il comico debutterà con la nuova stagione del fortunato programma tv già da questo settembre 2019. Lo annuncia un primo promo diffuso dal canale Discovery e che contiene anche una simpatica novità indirizzata al pubblico.

Fratelli di Crozza torna da fine settembre 2019 su Nove: quando va in onda la prima puntata della nuova stagione

Il ritorno in tv di Fratelli di Crozza è ufficialmente fissato per la fine del mese. Più precisamente, la prima puntata della nuova stagione dello show di Maurizio Crozza andrà in onda su Nove a partire dal 27 settembre 2019.

Prodotte da Itv Movie per Discovery Italia, anche le nuove puntate – in programmazione nell’autunno 2019 – vengono trasmesse “live” dal canale 9 del digitale terrestre e si potranno vedere in diretta streaming e in streaming on demand sul sito Dplay.

I nuovi appuntamenti, che in tutto dovrebbero essere una decina, verranno trasmessi a partire dalle ore 21.25 circa di ogni venerdì sera. Fratelli di Crozza resta dunque in palinsesto nella prima serata del venerdì.

Fratelli di Crozza 2019, “The New Conte” è il nuovo personaggio di Maurizio Crozza: il promo (video)

Ma ci sarà o no qualche nuovo personaggio, in questa stagione di Fratelli di Crozza 2019? Certo che sì. Già a partire dal prime time di venerdì 27 settembre, infatti, Maurizio Crozza proporrà ai telespettatori di Nove anche la novità “The New Conte“.

A svelarlo è stato un primissimo promo pubblicato sui profili social di Fratelli di Crozza. Nel video: Crozza è in mutande e lo scenario da mare sembra mixare Jude Law in The New Pope di Paolo Sorrentino con il volto del nuovo Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Infine, anche in queste nuove puntate di stagione, non mancheranno i personaggi storici di Crozza. Intanto, però, ecco la “nuova stella” del comico genovese, comico che, non molto tempo fa, ha già rinnovato il contratto che lo lega a Discovery per altri 3 anni.