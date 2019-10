Maurizio Costanzo torna in seconda serata su Canale 5 con il “Maurizio Costanzo Show“, il talk show più longevo del piccolo schermo. Dopo 4441 al via una nuova edizione per il conduttore e giornalista televisivo. Ecco quando su Canale 5.

Maurizio Costanzo Show 2019: ecco la data di inizio su Canale 5

Tutto pronto per la trentesima edizione del Maurizio Costanzo Show 2019 in partenza da venerdì 1 novembre 2019 alle ore 23.35 su Canale 5. Il talk show più longevo ed imitato della storia della televisione italiana torna con tante nuove puntate e una versione rinnovata. Alla conduzione ancora una volta Maurizio Costanzo, che lo conduce dal 1982 quando veniva trasmesso su Rete 4.

Il giornalista e conduttore come sempre si occuperà di temi di attualità, ma anche di personaggi televisivi pronti a raccontarsi all’interno del suo studio. Chissà che non possa esserci in qualche puntata anche la moglie Maria De Filippi con cui prossimamente il conduttore festeggerà le nozze d’argento.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: nozze d’argento in arrivo

Il 28 Agosto del 1995 Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si sono sposati e da allora la coppia è inseparabile. Più uniti che mai, i pilasti dell’azienda del Biscione sono pronti a festeggiare le nozze d’argento come anticipato dallo stesso giornalista e conduttore dalle pagine del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini.

“Per uno che si è sposato 4 volte è sicuramente un bel traguardo” ha dichiarato Costanzo che riguardo ai festeggiamenti ha rivelato:

“faremo una cosa intima con figli e nipoti. Le passate esperienze sono state una delusione, ma con Maria ho avuto le mie rivincite”.

Non solo, Costanzo ha nuovamente espresso tutto il suo amore per la De Filippi dicendo:

“io non potrei più vivere senza di lei. Maria ha tutto un senso per me. La passione si è trasformata in intima complicità, ormai siamo anche molto amici”.