Maurizio Battista è stato ospite di Francesca Fialdini nel programma “Da noi… a ruota libera” su Rai1, regalando al pubblico un’intervista sospesa tra leggerezza, ironia e riflessioni profonde sul presente.

L’attore e comico romano ha esordito con parole di grande stima verso la conduttrice, che in queste settimane vediamo anche impegnata sulla pista di Ballando con le stelle insieme a Giovanni Pernice.

“Io ho fatto Ballando scherzando, ma so cosa vuol dire: è una fatica enorme! È una grande sfida, che tu stai vincendo. Ci metti il sorriso, sembri a una festa con gli amici e questo fa la differenza. Lo fai sembrare una passeggiata”, ha dichiarato Battista, mostrando la sua consueta schiettezza e simpatia.

Maurizio Battista a “Da noi… a ruota libera”: la critica alla società dell’apparenza

Dal sorriso alla riflessione, Maurizio Battista ha poi offerto una visione disincantata della società contemporanea, segnata – secondo lui – da un’eccessiva attenzione all’aspetto estetico:

“Un tempo c’erano i brutti e i belli, oggi non ci stanno più: se sei brutto ti rifai il naso, i capelli… siamo schiavi della bellezza. Sono antico, banale, ma è così”.

Un pensiero che ha toccato il pubblico per la sua autenticità, mostrando il lato più serio di un artista che, pur con il sorriso, non ha paura di dire la sua sul mondo di oggi.

Il pensiero sulle nuove generazioni

Nel corso dell’intervista, il tono si è fatto ancora più intimo e malinconico quando l’attore ha parlato del futuro dei giovani e delle difficoltà delle nuove generazioni:

“Una volta eravamo più felici: le pretese erano basse e stavamo tranquilli. Ora si sono alzate e non siamo più contenti. Mi dispiace: ai miei figli non lascio un posto meraviglioso ed è colpa nostra”.

Un artista capace di far riflettere con leggerezza

Tra battute e riflessioni amare, Maurizio Battista ha confermato ancora una volta la sua capacità di unire leggerezza e profondità, portando sul piccolo schermo non solo il comico, ma anche l’uomo.

La sua partecipazione a Da noi… a ruota libera è stata un momento di televisione sincera, dove l’ironia si è intrecciata con la verità di chi, attraverso l’arte e le parole, riesce ancora a far ridere e pensare