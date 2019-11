Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di venerdì 15 novembre su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. In apertura si parla di maltempo e allerta meteo con la città di Venezia completamente allagata. L’acqua alta ha messo in ginocchio la Serenissima dove si è recato Matteo Salvini che è intervenuto in diretta per gli ultimi aggiornamenti e per parlare della vicenda Mose.

Dal maltempo alla vicenda di Stefano Cucchi con le dichiarazioni della sorella Ilaria Cucchi a poche ore dalla sentenza che, dopo dieci lunghi anni, ha visto condannati a 12 anni due carabinieri responsabili del pestaggio con l’accusa di omicidio preterintenzionale.