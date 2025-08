Fedez ufficializza la relazione con Giulia Honegger. Il rapper sul suo profilo Instagram accompagna una serie di foto delle loro vacanze insieme con una frase che dice molto di più: «Non può piovere per sempre».

Fedez e è Giulia Honegger stanno insieme? Il cantante ufficializza la coppia

Come recita il titolo del libro scritto qualche anno fa da Barbara D’Urso “Tanto poi esce il Sole” così il cantante Fedez con una frase simile annuncia l’inizio di una nuova relazione sentimentale con la bellissima Giulia Honegger. Quello di Fedez è quindi un Sole d’amore dopo due estati all’insegna di flirt passeggeri, oggi il rapper appare felice tra le braccia della bella stilista milanese Giulia. È bastato un carosello di foto che ritrae i due prima in bagno mentre si lavano i denti e poi sul sofà a scambiarsi un tenero bacio a bordo piscina in una villa dove i due piccioncini stanno trascorrendo le loro vacanze alcune del rapper Silvio.

L’annuncio su Instagram

Come del resto ci ha abituati, Fedez ha da sempre comunicato tramite i social. Anche questa volta non delude le aspettative e precisa come non mai, in questa calda estate 2025 arriva l’ufficialità della nuova relazione. Dopo la separazione dalla ormai ex moglie Chiara Ferragni, nonché madre dei suoi due figli Leone e Vittoria, per Fedez non c’era stata nessuna che aveva conquistato il suo cuore, nemmeno la modella francese Garance Authié, o la sua ex fiamma Angelica Montini.

Chi è Giulia Honegger?

Oggi accanto a Fedez c’è la bella Giulia Honegger. Una giovane stilista cresciuta a Milano. La Honegger ha fondato il brand Ayme con l’amica Lucrezia Savoldi Bellavitis. Il suo profilo Instagram al momento risulterebbe blindato e conta poco più di 14mila follower. Stando a quanto si apprende, Giulia sarebbe molto riservata, ma tra i suoi follower compare Angelica Montini, la ragazza per cui Fedez aveva perso la testa prima di sposare colei che ormai è la sua ex moglie Chiara Ferragni.