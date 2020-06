Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di venerdì 12 giugno 2020 su Canale 5.

Francesco Vecchi in diretta con gli aggiornamenti sulla Fase 3 del Coronavirus, i fatti di cronaca, politica, spettacolo e tanti ospiti in collegamento. Non solo l’emergenza sanitaria da Covid-19 che continua a far preoccupare l’Italia e il resto del mondo, ma spazio anche al caso di Floyd. La morte dell’afroamericano ucciso dalla polizia di Minneapolis in America continua a generare proteste e rivolte in tutto il mondo. Il popolo americano non ci sta e rivendica a gran voce i diritti degli afroamericani colpendo statue simboliche, ma anche film considerati “razzisti” come “Via col vento”.