Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di mercoledì 8 aprile 2020 su Canale 5.

Francesco Vecchi è tornato in onda con Mattino Cinque, il rotocalco televisivo e talk show della mattina di Canale 5. Anche oggi la puntata è dedicata all’emergenza Coronavirus: in Italia diminuiscono i contagi, ma i casi continuano ad aumentare nel mondo. Dati sensibilmente in aumento in Germania, Francia e Spagna, anche se è l’America di Donald Trump il paese più colpito con 400,549 contagiati.

Intanto in Italia si comincia a parlare di come sarà la fase B, ossia la fase post isolamento e quarantena che potrebbe iniziare per gradi dopo le feste di Pasqua per alcune aziende e da maggio per i cittadini.