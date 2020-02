Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di mercoledì 26 febbraio 2020 su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. Ampio spazio alle ultime news e agli aggiornamenti sul Coronavirus. Continua l’allarme dell’epidemia che, nel giro di cinque giorni, ha causato la morte di 11 persone e ha contagiato più di 300 persone. E’ allarme non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo con il primo morto in Francia e ben 19 in Iran. Scenari apocalittici in molte città italiane e la situazione sembrerebbe non rientrare.

A Mattino Cinque l’intervento di Giulio Gallera, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia e del Presidente AMCLI.