Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di martedì 9 giugno 2020 su Canale 5.

Francesco Vecchi in diretta con gli aggiornamenti sulla Fase 3 del Coronavirus, i fatti di cronaca, politica, spettacolo e tanti ospiti in collegamento. Anche la puntata di oggi è interamente dedicata all’emergenza Coronavirus. A distanza di quasi 4 mesi dal primo contagio di Codogno, il virus Covid-19 continua a preoccupare e ad allarmare il mondo. In Italia la curva dei contagi ha subito un lieve incremento nelle ultime 24 h con la Regione Lombardia sempre al primo posto tra le Regioni con il maggior numero di contagi e decessi. Intanto l’OMS ha sconsigliato l’utilizzo dei guanti, molto meglio lavarsi accuratamente le mani, mentre resta fondamentale l’utilizzo della mascherina per contrastare la diffusione del virus. Con la partenza della Fase 3 è importante però capire come e quando utilizzare le mascherine e soprattutto qual è la migliore da indossare?