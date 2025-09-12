Al via la nuova edizione di Mattino Cinque News 2025 – 2026, il programma televisivo italiano di genere talk show, rotocalco, contenitore e costume condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi nella fascia del mattino di Canale 5. Ecco quando inizia in tv!

Mattino Cinque News 2025 – 2026 (Mattino 5) torna la diretta su Canale 5: la data di partenza e conduttori

Ci siamo: da lunedì 15 settembre 2025 torna l’appuntamento con Mattino Cinque News 2025 in diretta su Canale 5. Dopo la pausa estiva, Federica Panicucci e Francesco Vecchi sono pronti a fare compagnia a milioni di telespettatori dal lunedì al venerdì dalla ore 8.45 su Canale 5. Una finestra quotidiana aperta sul mondo: dall’attualità ai recenti fatti di cronaca, ma senza dimenticare la politica, il costume, la società, l’economia e tanto altro ancora.

Terminata la pausa estiva, ecco che Federica Panicucci e Francesco Vecchi tornano, ogni mattina dal lunedì al venerdì, a informare il pubblico italiano sulle ultime notizie di cronaca, attualità, politica, salute, economia e tanto altro ancora. Un ritorno molto atteso dal pubblico di Canale 5 come confermano gli ascolti record registrati nella passata stagione. Mattino 5, infatti, è stato il programma leader della propria fascia d’ascolto sia in autunno, che in primavera.

Mattino 5, ascolti record per il programma di Federica Panicucci e Francesco Vecchi

Dopo l’estate è tempo di ritorni: Mattino 5 (Mattino Cinque News) torna nella fascia “morning programming” di Canale 5 con la stagione 2025-2026 in onda da lunedì 15 settembre alle ore 8.45. Il programma televisivo italiano di genere talk show, rotocalco, contenitore e costume si conferma tra i più amati e seguiti dal pubblico considerando che la passata edizione ha registrato una media del 19.80% di share sul pubblico totale (19.54% sul target commerciale), con 870.000 spettatori medi. Un risultato straordinario – a conferma dell’affetto del pubblico – che non ha mai perso l’interesse verso un format collaudato, ma sempre attento all’informazione e alle novità.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, aveva commentato con parole di grande entusiasmo gli ottimi ascolti di Mattino Cinque News: “siamo estremamente soddisfatti degli ottimi risultati raggiunti da questa stagione di ‘Mattino Cinque News’, che si conferma punto di riferimento nell’informazione televisiva del mattino. Il merito è di una squadra solida e affiatata, guidata da due professionisti straordinari come Federica Panicucci e Francesco Vecchi. La loro competenza, unita alla qualità editoriale di Videonews, ha consolidato una formula vincente, capace di informare con tempestività e coinvolgimento un pubblico sempre più numeroso”.