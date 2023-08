Sulla scia del grandissimo successo di “Mare Fuori”, Matteo Paolillo ha annunciato il suo primo live tour in partenza a novembre dall’Alcatraz di Milano. L’attore e cantante, lanciato dalla serie cult di Netflix e RaiPlay, ha annunciato una serie di concerti in giro per l’Italia.

Matteo Paolillo da Mare Fuori alla musica: dal vivo con le sue canzoni

Dopo il grandissimo successo di critica e pubblico della serie cult “Mare Fuori”, Matteo Paolillo è pronto al suo primo live tour “Come Te”. Il cantante e attore, lanciato dalla serie tv, sarà protagonista dal prossimo novembre di una serie di concerti in cui presenterà dal vivo le canzoni di Mare Fuori. Dopo l’uscita lo scorso maggio del primo album “Come te”, prosegue il momento magico dell’attore che con le sue canzoni ha conquistato le classifiche Fimi, ma anche di streaming.

Da “Origami all’alba“, “O Mar For” fino all’ultimo singolo “Liberatemi“, Matteo è pronto a portare in giro per l’Italia la sua musica e le sue canzoni. La scaletta è ancora in fase di definizione, ma l’attore porterà sul palco temi importanti come l’amore, ma anche il coraggio di mostrarsi come si è. Non solo, spazio al senso di condivisione e comunità raccontanti anche nella serie cult campione d’ascolti di Netflix e RaiPlay.

Matteo Paolillo, tutte le date del Come Te Tour in partenza a novembre in Italia

Ecco le date dei concerti live del primo tour di Matteo Paolillo, l’attore protagonista di Mare Fuori. Sei dati indoor per il giovane attore e cantante che porterà dal vivo i brani di successo di “Mare Fuori” e presenterà il suo album di debutto “Come te”.