Esce oggi, venerdì 3 luglio 2026, “MACHEBELLO È!”, il nuovo singolo di Matsby, disponibile su tutte le piattaforme digitali per ADA/Warner Music Italy.

Il brano anticipa “Fuoricorso”, il prossimo album del giovane cantautore genovese atteso in autunno, e arriva dopo i singoli “SERIE A” e “ANNI BASTARDI”. Un nuovo tassello di un percorso musicale che mette al centro il cambiamento, la ricerca della propria identità e il coraggio di scegliere strade nuove.

“MACHEBELLO È!” racconta il passaggio da Genova a Milano

Scritto poco prima del trasferimento da Genova a Milano, “MACHEBELLO È!” nasce da un momento di svolta personale e racconta il desiderio di lasciare ciò che si conosce per inseguire nuove possibilità.

Milano diventa così il simbolo di una città da vivere e scoprire, fatta di incontri inattesi, partenze, metropolitana e strade capaci di cambiare il corso delle cose. Nel brano, l’amore può apparire sulla linea gialla della metro, su un treno in corsa oppure dietro un angolo ancora tutto da immaginare.

Con una scrittura diretta e generazionale, Matsby trasforma inquietudini e domande personali in un racconto aperto a tutti coloro che stanno attraversando un cambiamento importante.

Il sound indie-pop e la produzione di Maninni

Prodotto da Maninni, “MACHEBELLO È!” unisce chitarre elettriche, basso e batteria a un ritornello in falsetto che dà al pezzo un’identità immediata.

Il risultato è un brano indie-pop contemporaneo, ma con richiami alla tradizione del cantautorato italiano: un equilibrio tra sonorità attuali e una scrittura capace di raccontare emozioni, paure e desideri senza filtri.

Il singolo contribuisce a definire sempre di più l’universo di “Fuoricorso”, il disco con cui Matsby affronterà temi come la crescita, la necessità di ripartire e la voglia di esplorare ciò che ancora non si conosce.

Matsby in tour nell’estate 2026: le date del PRE FUORICORSO Summer Tour

“MACHEBELLO È!” sarà presentato anche dal vivo durante il PRE FUORICORSO Summer Tour 2026, che vedrà Matsby esibirsi in diverse città italiane e aprire alcuni concerti di artisti come Emma Marrone e Sayf.

Ecco le date annunciate, in aggiornamento:

9 luglio – Amore a Milano, Milano, Magnolia

– Amore a Milano, Milano, Magnolia 12 luglio – K Voice, Grottazzolina (Fermo)

– K Voice, Grottazzolina (Fermo) 16 luglio – Assisi Summer Festival, opening act per Sayf, Assisi

– Assisi Summer Festival, opening act per Sayf, Assisi 19 luglio – Altraonda Festival, opening act per Emma Marrone, Genova

– Altraonda Festival, opening act per Emma Marrone, Genova 6 agosto – Arena di Villa Rocca, Chiavari

– Arena di Villa Rocca, Chiavari 10 agosto – Festival Giungano, Giungano (Salerno)

Con “MACHEBELLO È!”, Matsby prosegue il suo percorso tra musica, cambiamento e nuove città da attraversare, preparando il pubblico all’arrivo di “Fuoricorso”, il nuovo album previsto per l’autunno 2026