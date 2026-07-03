Momento d’oro per Sal Da Vinci che arriva, per la prima volta, con uno spettacolo tutto suo su Rai1 dal titolo ‘Meravigliosamente‘. Si tratta di un grande show, in due serate, che celebra la carriera dell’artista che ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo. Vediamo insieme quando andrà in onda in tv.

Meravigliosamente con Sal Da Vinci: quando in tv su Rai1

Dopo aver visto lo scorso autunno Sal Da Vinci su Canale 5, con “Sal Da Vinci – Stasera… che sera!”, il cantante ora approda in prima serata su Rai 1. Sarà infatti il protagonista di un grande show in due serate dal titolo ‘Meravigliosamente‘, in programma venerdì 20 e venerdì 27 novembre 2026.

Si tratta di un evento che coniuga musica e intrattenimento e che vedrà la presenza di ospiti che racconteranno i cinquant’anni di carriera di Sal Da Vinci. Non mancheranno le canzoni del momento come ‘Per sempre sì‘ e ‘Rossetto e caffè‘, oltre quelle del lungo repertorio musicale del cantante. Ciascun brano sarà scelto e interpretato come il capitolo di un racconto più ampio dove troveranno spazio incontri con star italiane e internazionali, oltre omaggi ai brani che hanno fatto cantare milioni di generazioni.

Uno show per promuovere la candidatura UNESCO della canzone napoletana

Non ci sarà solo musica, Sal Da Vinci infatti è stato nella sua carriera anche attore e molto legato al teatro. Questa sua componente sarà valorizzata insieme ai volti più celebri della tv, della fiction e del cinema. ‘Meravigliosamente’ sarà un racconto ricco di emozioni ed ironia con sullo sfondo anche il rapporto del cantante con la città di Napoli, l’America e il mondo.

Come spiegato durante la presentazione dei Palinsesti Rai, questo show rientra:

‘tra le iniziative di promozione della candidatura UNESCO della canzone napoletana classica a Patrimonio dell’Umanità e dei progetti di internazionalizzazione e valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese’.

Inoltre, è realizzato con la partecipazione del Ministero del Turismo.