Far Away, il serial drammatico turco firmato Mediaset, è pronto a regalarci altri colpi di scena negli episodi in onda nel daytime di Canale 5. Cosa accadrà nella sesta settimana di programmazione? Complice una programmazione “rinforzata” con due episodi ogni giorno, le trame avranno una importante accelerazione. Scopriamo insieme le anticipazioni dal 6 al 10 luglio.

Far Away, trame episodi al 10 luglio: Nare si sente male

Sadakat, disperata, implora Cihan di fare tutto il possibile per fare uscire Kaya dal carcere. Nel frattempo, Ozkan, dopo aver visto una foto che mostra Nare tra le braccia di Sahin, affronta la moglie con rabbia.

La discussione degenera e Nare si sente male. Sahin interviene subito, la accompagna in ospedale e avvisa Alya durante il tragitto che il bambino potrebbe essere in pericolo. Purtroppo, la gravidanza non può essere salvata e Nare perde il bambino.

Mine informa immediatamente Sadakat, mentre Ozkan si presenta alla villa sostenendo che Nare abbia provocato volontariamente l’aborto per nascondere la relazione con Sahin.

Rissa in carcere nelle prossime puntate Far Away

Cihan parla con Kaya e lo invita a non lasciarsi coinvolgere dalle provocazioni di Ecmel in carcere. La sua raccomandazione però è inutile: il ragazzo finisce per perdere il controllo e tra lui ed ecmel scoppia una lite violenta.

Le guardie intervengono e riescono a sedare la rissa, ma appare evidente che occorrono misure extra per proteggere Kaya, e viene deciso di fare arrestare anche Kadir, che così potrà essere al suo fianco in carcere.

In seguito Ecmel pianifica un aguato ai danni di Kaya e Kadir, ma viene punalato alle spalle da uno dei suoi uomini, che agisce per ordine di Cihan.

Sahin va a trovare Nare: news Far Away

Sahin si reca a far visita a Nare in ospedale, e Alya gli concede di stare qualche minuto solo con lei. L’uomo si sente responsabile per quanto accaduto e le chiede se sia stato Ozkan a farle del male, invitandola a divorziare da lui.

In quel momento arriva Sadakat che mostra ai due la foto del loro abbraccio. Sahin pensa che a consegnargli quella fotografia possa essere stato Ozkan, e si precipita a cercarlo. Subito dopo però, Demir confessa di essere lui l’autore dello scatto.

In seguito Fidan parla con Nare, e le chiede di rinunciare a Sahin per proteggerlo da un destino crudele. La donna è sconvolta e lascia l’ospedale di nascosto. Sadakat pensa che Alya possa averla aiutata a fugire dall’ospedakle, ma lei è innocente e si dice disposta a collaborare con Cihan per rintracciarla. I due riescono a rintracciarla ad Hasankeyf, ma Nare non intende tornare a vivere alla villa con il marito.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

I continui contatti tra Mine e Cihan insospettiscono Alya, spingendola a chiedersi se la donna sia una sua informatrice. Ma questo non è il solo dilemma ce la assilla: perché mai Cihan si ostina a tenere in piedi il loro matrimonio, quando entrambi potrebbero facilmente separarsi?

Cihan trascorre la notte a casa di Mine, e la donna trova nella tasca della sua giacca una chiavetta USB. All’interno c’è il video che Boran ha registrato prima di morire. Mine fa una copia e la nasconde nella borsa di Alya.

Quando quest’ultima guarda il filmato, scopre che è stato lui a volere il suo matrimonio con Cihan e – sconvolta – chiede al marito di porre fine alla loro unione. Lui però insiste per voler rispettare la volontà del fratello.