Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati in Sicilia, scegliendo come cornice per il loro grande giorno il Castello Xirumi Serravalle, nella zona di Lentini, in provincia di Siracusa. Dopo il passaggio civile avvenuto a Militello in Val di Catania, la coppia ha celebrato il proprio amore con una cerimonia circondata da amici, parenti e volti noti dello spettacolo. Un weekend speciale, pensato come una lunga festa di famiglia, con circa 200 invitati, musica, emozioni e momenti condivisi anche sui social. Aurora è arrivata all’altare accompagnata da papà Eros Ramazzotti, mentre a celebrare il rito è stata l’amica Sara Daniele.

Matrimonio Aurora Ramazzotti: Il messaggio di Eros Ramazzotti per Aurora e Goffredo

Prima della cerimonia, Eros Ramazzotti ha dedicato alla figlia Aurora e a Goffredo Cerza parole piene di affetto. Il cantante ha definito la loro storia un segnale positivo in un periodo storico che spesso sembra lasciare poco spazio ai sentimenti autentici.

Nel suo messaggio, Eros ha scritto che vedere “due ragazzi felici, empatici e innamorati” è “un piccolo miracolo”, invitando gli sposi a continuare a crescere insieme e a portare amore nel mondo. Poi, durante l’ingresso della figlia, ha alleggerito l’emozione con una battuta, mostrando ancora una volta il legame spontaneo e complice che lo unisce ad Aurora.

Le parole di Eros:

Auri e Goffo. In un’epoca allo sbando, con sempre più poca umanità, in questa realtà dove ci si perde e dove tutto sta diventando futile, vedere due ragazzi felici, empatici e innamorati è un miracolo. Io vi dico: non cambiate mai, ma miglioratevi e portate solo amore nel mondo. Papà.

Le parole di mamma Michelle Hunziker ad Aurora Ramazzotti

Grande emozione anche per Michelle Hunziker, che durante la cerimonia ha letto una lettera alla figlia. La conduttrice ha ripercorso il loro cammino, ricordando quanto Aurora sia stata importante per tutta la famiglia.

Michelle ha definito Aurora una donna straordinaria, una mamma affettuosa, sensibile e piena di talento. Nel suo discorso ha sottolineato come la figlia abbia insegnato tanto anche ai genitori, regalando loro “la scuola più intensa della nostra esistenza, quella dell’amore”.

Le parole più sentite sono arrivate parlando della famiglia costruita da Aurora e Goffredo e del loro figlio Cesare: per Michelle, vederli insieme rappresenta una delle gioie più grandi.

Le parole di Michelle:

“Ci hai portato nella scuola più intensa della nostra esistenza, quella dell’amore. E ormai, possiamo dirlo, di strada insieme ne abbiamo fatta parecchia. Ne abbiamo passate tante e tu, soprattutto, ne hai viste tante, perché non deve essere stato sempre semplicissimo avere due genitori come noi. Anzi, diciamocelo, a volte eri tu la persona più adulta. Eppure eccoti qui. Brilli. Sei bellissima. Sei una donna straordinaria. Una mamma affettuosa e una persona intelligente”.