Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 6 al 10 luglio promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo il confronto tra Damiano ed Eduardo. Pronti a scoprire con noi le trame settimanali?

Trame settimanali Un Posto al sole: Damiano si prepara ad affrontare Eduardo

Per Damiano si avvicina il momento in cui sarà chiamato a prendere una decisione importante, e rivive gli attimi più intensi della sua amicizia con Eduardo prima di affrontare il suo avversario più temuto.

Nonostante il suo disappunto, Renda farà di tutto per proteggere Sabbiese, anche se il suo sacrificio potrebbe rivelarsi inutile nel momento in cui qualcun altro si avvicinerà alla verità su quanto accaduto a casa Ferri.

Ferri furioso nelle prossime puntate Upas

Cristina parla con Ferri e gli rivela la sua intenzione di andare a vivere con la madre. La notizia inevitabilmente avrà delle conseguenze, che tuttavia potrebbero essere molto diverse da quelle immainate.

Roberto – oltre alla questione legata alla figlia – dovrà affrontare ance alcune novità leate alla nuova radio di Stefano Mori, ce faranno crescere la rabbia in lui e scateneranno la gelosia di Marina.

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Jimmy continua a mostrare un comportamento apatico, e questo preoccupa molto Niko e Manuela. Con l’aiuto di Filippo e Serena, i due prenderanno una decisione destinata a cambiare le cose.

Rosa farà fatica a rispettare il patto stretto con Damiano e al contempo gestire le richieste di Clara.

Diego sarà sempre più geloso di Lorenza, e questo lo porterà a uno scatto d’ira che lascerà tutti senza parole. Mentre Silvia cercherà di aiutarlo a ritrovare un po’ di equilibrio, Raffaele lo inciterà a prendere le distanze dalla compagna.

Alberto scoprirà dove si nasconde Anna e deciderà di recarsi da lei, nonistante il disappunto della donna. Palladini riuscirà così a parlare con lei e a farle abbassare le difese, proponendole di affrontare insieme le sue paure. Nel frattempo Gianluca – inaro di tutto – trascorrerà una serata piacevole con Nunzio e Rossella.