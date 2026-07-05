Ascolti tv sabato 4 luglio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Notti Mondiali” contro “Ciao Darwin“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 4 luglio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Notti Mondiali vs Ciao Darwin | Auditel ieri sera, 4 luglio 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Notti Mondiali” contro “Ciao Darwin”. Chi ha vinto?

Rai 1: Notti Mondiali, il programma condotto da Alessandro Antinelli e dedicato ai Mondiali di Calcio 2026 ha registrato 1.917.000 spettatori pari al 14.7% di share. A seguire la partita degli ottavi di finale tra Paraguay-Francia ha incollato alla tv 3.131.000 spettatori pari al 36.5% di share.

Su Rai 2: Veleno in alta quota, il film diretto da Peter Sullivan con protagonista Alicia S Mason ha tenuto col fiato sospeso 828.000 spettatori pari al 6.5%.

Rai 3: Piedone d’Egitto, il film del 1980 diretto da Steno con protagonista Bud Spencer ha strappato un sorriso a 668.000 spettatori e il 5.4% di share.

Rete 4: La promessa, la soap opera di successo hanno appassionato 781.000 spettatori pari al 6.6% di share.

Canale 5: Ciao Darwin, le repliche dello show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti hanno divertito 1.336.000 spettatori con uno share del 14.5%.

Italia 1: Il ragazzo e la tigre, il film del 2022 diretto da Brando Quilici ha coinvolto 559.000 spettatori con il 4.4%.

La7: In Onda, il programma televisivo italiano di genere talk di attualità e politica condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha informato 692.000 spettatori con il 5.3%.

Tv8: Alessandro Borghese 4 Ristoranti, il programma che vede quattro locali diversi, della stessa zona, competere per stabilire quale sia il migliore ha fatto compagnia a 497.000 spettatori (2.4%).

Nove: Delitti in famiglia, il programma di Stefano Nazzi che racconta gli omicidi commessi in famiglia, il luogo che dovrebbe essere sicuro e felice, ha interessato 235.000 spettatori con 2% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Ascolti Affari Tuoi : 3.112.000 spettatori con il 23.8 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.360.000 spettatori con il 25.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 4 luglio 2026

RAI 1

Linea Blu – Porti d’Italia : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %);

: spettatori ( %); Passaggio a Nord Ovest : 0.000.000 spettatori ( 0.00 % );

: spettatori ( ); A Sua Immagine: 0.000.000 spettatori (0.00%) nella prima parte e 0.000.000 spettatori (0.00%) nella seconda parte.

CANALE 5