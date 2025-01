In occasione del Marateale Winter a Roma, abbiamo avuto il piacere di incontrare Matilde Gioli, una delle protagoniste più amate della serie Rai Doc – Nelle tue mani. L’attrice, premiata per il suo talento e la sua versatilità, ha raccontato con entusiasmo del suo nuovo film in uscita, Fatti vedere, una commedia romantica ricca di significati profondi. Matilde Gioli ha inoltre anticipato qualche dettaglio sul suo prossimo ritorno sul set di Doc, dove ritroverà Luca Argentero e il resto del cast, continuando a emozionare il pubblico con una delle serie più seguite degli ultimi anni.

Intervista a Matilde Gioli

Che emozione è essere qui premiata per il tuo lavoro di attrice al Marateale?

Sì, anche perché è un festival di cui mi hanno parlato tanto. Ho visto la versione estiva ed è interessante questa versione invernale, dove conoscerò tutte le persone che organizzano questo festival così importante.

Abbiamo visto che negli ultimi mesi hai vestito i panni di conduttrice, ora ti vedremo di nuovo come attrice. Sei sempre pronta a cambiare ruolo? Ti trovi bene anche come conduttrice?

Sì, certo. Adesso ultimamente è un po’ che non… Beh, sì, dai, forse ai David. A me diverte tutto, tutto ciò che richiede creatività, qualcosa di nuovo e stimolante. Uscire dalla mia zona di comfort per me è sempre interessantissimo, quindi sono pronta a tutto.

Parlando di uscire dalla zona di comfort, ci vuoi dire qualcosa di più sulla commedia “Fatti vedere”?

Intanto è una commedia romantica, come piace a me, con tanti simboli che vanno oltre la storia d’amore: si parla anche di amicizia, di maschere e di evoluzione. Come si vede dal trailer, c’è un cambio look importante, ed è stato molto interessante dal punto di vista professionale passare ore al trucco e trasformarmi completamente in un’altra donna.

I lettori di Superguida TV vogliono sapere: quando ti rivedremo sul set di Doc?

Guarda, secondo me dopo le vacanze estive. Non c’è mai una certezza, però credo proprio dopo le vacanze estive.

A proposito di Doc, tornerai a lavorare con Pierpaolo Spollon, avete un legame speciale?

Hai detto bene, siamo diventati amici fin dalla prima stagione di Doc. Ci siamo trovati per tante affinità umane, non solo per la passione per l’Inter. Paolo è una persona validissima e un amico di cui mi fido molto. Ritrovare persone così al giorno d’oggi è raro. È anche un grandissimo professionista in una fase di crescita incredibile. Quando abbiamo scoperto di essere di nuovo insieme su un altro set, è stata una gioia infinita perché siamo proprio amici amici.

Matilde Gioli, intervista video