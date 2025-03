Matilde Brandi è una delle dieci protagoniste di “Ne vedremo delle belle”, il nuovo programma condotto da Carlo Conti, in onda da sabato 22 marzo in prima serata su Raiuno. Dieci showgirl famose negli anni 80 e 90 si sfideranno a colpi di performance di ballo, canto, musical e verranno giudicate da una giuria composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano.

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Matilde Brandi. La nota showgirl ci ha parlato di questa avventura televisiva: “C’è una certa emozione anche perché è quello che voglio fare e che so fare. Ognuna di noi ha il suo percorso tanto che quando mi chiedono chi temo io rispondo solo me stessa e non perché le altre non siano brave ma perché mi emoziono talmente tanto che a volte combino dei disastri”.

Una carriera intensa in cui non sono mancate soddisfazioni ma anche delusioni: “Il momento più complicato è stato quando non mi riconfermarono a Buona Domenica. Ci soffrii molto. Poi la mia rivincita però me la sono ripresa perché chi vale va avanti. Evidentemente c’era qualcuno a cui non piaceva che io andassi avanti”.

Matilde Brandi ha partecipato anche ai reality, Grande Fratello Vip e Isola Dei Famosi. In merito a queste esperienze, ha dichiarato: “Sono state esperienze formative. Quando ho partecipato al Grande Fratello stavo vivendo un momento difficile con il mio compagno e non riuscivo a fingere. Con L’Isola dei Famosi ho tirato fuori quella grinta e quella tenacia che ho sempre avuto. Nonostante alcuni volessero farmi partire la giugulare alla fine sono rimasta tranquilla. Ritengo di essere diventata più saggia con il tempo, ho un compagno che mi dà stabilità”. Su un eventuale ritorno nella casa del Grande Fratello come concorrente, Matilde non lo esclude.

In conclusione, abbiamo chiesto a Matilde se le piacerebbe fare la giurata in un talent show. Lei ha risposto: “Mi piacerebbe tantissimo, mi sottovalutano non so perché. Sarei bella peperina ma non me lo fanno fare. Ho anche le competenze ma ahimè spesso la gente si dimentica chi sono”.

“Ne vedremo delle belle”, intervista esclusiva a Matilde Brandi

Matilde, come ti stai preparando a questa nuova avventura televisiva?

Le prove stanno andando molto bene. Io poi sono una casinara di natura, Valeria Marini mi ha soprannominato Giamburrasca. Con le altre colleghe ci stimiamo, ci sopportiamo e supportiamo.

Per te è un ritorno al varietà in prima serata. Cosa provi?

C’è una certa emozione anche perché è quello che voglio fare e che so fare. Ognuna di noi ha il suo percorso tanto che quando mi chiedono chi temo io rispondo solo me stessa e non perché le altre non siano brave ma perché mi emoziono talmente tanto che a volte combino dei disastri.

E’ un programma che riporta in onda la dimensione del varietà. Cosa manca oggi di quella televisione?

Oggi manca proprio il varietà, la professionalità. La gente non sa fare più questo lavoro. Con questo programma speriamo di riportare in auge il nostro lavoro da anni ormai dimenticato.

In famiglia cosa ti ha detto di questa esperienza?

Alle mie figlie ho detto di venire a vedermi la prima puntata e mi hanno risposto che avevano da fare(ride). A parte gli scherzi, si stanno preparando per gli esami universitari. Sono però molto contente per questa mia esperienza. Il mio compagno anche mi sta sponsorizzando parecchio. Ho anche un’altra fan sfegatata che ormai è la mia terza figlia che è Greta Zuccarello una delle professoresse de L’Eredità.

Cosa ti aspetti da questo programma?

Mi aspetto che il programma piaccia al pubblico, che si possa divertire. Io sto cercando di prendere questo programma con leggerezza anche perché non devo dimostrare nulla.

All’inizio della tua carriera hai ricevuto una benedizione importante. Raffaella Carrà ti definì la nuova showgirl.

Ora cercherò di dimostrare quello che so fare e speriamo che questo show dia modo a nuove leve di poter trovare spazio in televisione.

Tantissima televisione nella tua carriera. Facendo un bilancio, qual è stato il momento più bello e quello invece più complicato?

Il momento più bello è stato il varietà al sabato sera in “Torno sabato”. Ha segnato la mia consacrazione. Il momento più complicato è stato quando non mi riconfermarono a Buona Domenica. Ci soffrii molto. Poi la mia rivincita però me la sono ripresa perché chi vale va avanti. Evidentemente c’era qualcuno a cui non piaceva che io andassi avanti.

Hai lavorato con tutti i più grandi protagonisti della televisione, da Raffaella Carrà a Gigi Sabani. Chi ricordi con più affetto?

Sono molto legata a Carlo Conti e Giorgio Panariello e poi ho un ottimo ricordo di Pippo Baudo ma anche del gruppo del Bagaglino. Anche con Adriano Celentano ho avuto un’esperienza pazzesca. E poi ricordo con affetto anche Gigi Sabani, Gerry Scotti che mi chiamava marmo, e ancora Lorella Cuccarini e Marco Columbro. E poi ovviamente Gigi Proietti che mi scelse.

Un momento importante è stato anche il Bagaglino.

Fu Pingitore a chiamarmi. Lo ricordo come un bellissimo incontro. Ho imparato tanto dal maestro, per me è stata una scuola. Io ho iniziato proprio con Lorenza Mario, avevamo 23 anni. La cosa bella di questo programma è che mi ha permesso di ritrovarla.

Nella tua carriera anche i reality, Grande Fratello e Isola dei Famosi. Che esperienze sono state? Tornando indietro le rifaresti?

Sono state esperienze formative. Quando ho partecipato al Grande Fratello stavo vivendo un momento difficile con il mio compagno e non riuscivo a fingere. Con L’Isola dei Famosi ho tirato fuori quella grinta e quella tenacia che ho sempre avuto. Nonostante alcuni volessero farmi partire la giugulare alla fine sono rimasta tranquilla. Ritengo di essere diventata più saggia con il tempo, ho un compagno che mi dà stabilità.

A proposito del Grande Fratello rientreresti nella casa come concorrente?

Sì mi piacerebbe. Non critico il fatto che Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta siano rientrate nella casa perché alla fine è lavoro anche quello.

L’hai seguita Stefania al Grande Fratello?

Purtroppo non ho avuto modo di seguirla. Con Stefania nel Grande Fratello abbiamo avuto degli screzi ed è impossibile negarlo. Stefania è però una grande professionista, è una persona tosta, che sa quello che dice, non è una scappata di casa.

Intanto hai rivelato che convolerai a nozze con il tuo compagno. Come stanno andando i preparativi?

Non abbiamo ancora deciso la data. Ho opzionato alcune date ma poi strada facendo ho dovuto ritrattarle e quindi ora prima di dare quella definitiva aspetto(ride).

Ti piacerebbe fare la giurata in un talent? Penso anche a Ballando con le Stelle.

Mi piacerebbe tantissimo, mi sottovalutano non so perché. Sarei bella peperina ma non me lo fanno fare. Ho anche le competenze ma ahimè spesso la gente si dimentica chi sono.

In questi anni ti sei sentita messa dalla parte dalla televisione?

Assolutamente sì. Non devo dimostrare quello che ho fatto perché la carriera parla per me. Magari posso non piacere a chi deve decidere i programmi però sono tranquilla e serena. Io non mi fermo mai, sono un vulcano in eruzione(ride).