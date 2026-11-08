La nuova edizione di MasterChef Italia, amatissimo show culinario, torna da giovedì 10 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli alla conduzione, anche quest’anno le sorprese non saranno poche. Una delle varie sarà l’importanza che verrà data al lessico della cucina. Ecco in cosa consiste questa novità.

MasterChef Italia, arriva la nuova edizione che mette al centro il lessico della cucina

Prodotto da Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment), MasterChef Italia arriva con una nuova edizione da giovedì 10 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Tra le anticipazioni sulla prossima stagione, una delle novità più curiose sembra riguardare proprio il linguaggio della cucina e l’importanza di conoscere le parole utilizzate ai fornelli.

Attraverso il divertente promo diffuso recentemente, che anticipa il ritorno del cooking show e mette al centro il lessico gastronomico. Per il mitico trio di Chef infatti, la conoscenza, anche lessicale, di ingredienti, tecniche, preparazioni e strumenti è considerata fondamentale tanto quanto la creatività. Quindi, ogni aspirante chef dovrà dimostrare di avere una preparazione completa, che spazia dalla scelta delle materie prime fino alla realizzazione del piatto e, per poter arrivare al miglior impiattamento e alla miglior ricetta possibili, bisognerà conoscere bene anche il linguaggio da usare in cucina.

Chef Barbieri, Locatelli e Cannavacciuolo sono dunque prontissimi a formare una nuova classe di aspiranti chef, alla ricerca del miglior cuoco amatoriale d’Italia. Nel filmato, i tre giudici si cimentano in una sorta di sfida enigmistica, cercando di trovare la soluzione corretta di alcuni termini legati al mondo della gastronomia. Tra le definizioni da indovinare ci sono “taglio di verdure a cubetti”, “emulsione di tuorlo e burro”, “panino al vapore cinese, lo spot si conclude con il claim “Tutti parlano gourmet”, un’espressione che sembra sottolineare come, per raggiungere alti livelli in cucina, non bastino solo talento e creatività, ma sia importante anche conoscere il linguaggio e i termini propri della gastronomia.