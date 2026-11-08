Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, Sabato 7 novembre 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.
Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 7 novembre 2026
Nel pomeriggio di Rai1, Bar Centrale apre la programmazione con 1.384.000 spettatori e l’11,6% di share. A seguire, Passaggio a Nord Ovest raccoglie 900.000 spettatori, pari all’8,7%. Non brillano particolarmente gli ascolti di A Sua Immagine, che nella prima parte registra 750.000 spettatori con il 7,6%, mentre la seconda parte sale a 760.000 spettatori e il 7,8%. Dopo il TG1, seguito da 974.000 spettatori (9,9%), spazio a Ciao Maschio: il programma conquista 1.104.000 spettatori nella prima parte, con il 10,6% di share, per poi crescere nella seconda parte fino a raggiungere 1.514.000 spettatori e il 12,9%.
Su Canale5 il pomeriggio si apre con il Grande Fratello Vip, che totalizza 2.052.000 spettatori e il 15,2% di share. Buoni risultati anche per Beautiful, che tiene incollati davanti alla televisione 2.066.000 spettatori, pari al 16,3%. A seguire, Tutto per la mia Famiglia ottiene 1.978.000 spettatori con il 18%, mentre Forbidden Fruit sale ulteriormente e raggiunge 2.087.000 spettatori, conquistando il 20,6% di share.
A chiudere il pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset è Verissimo. Il talk show condotto da Silvia Toffanin si conferma sopra i 2 milioni di spettatori: la prima parte registra 2.180.000 spettatori con il 22,1% di share, mentre la seconda, intitolata Giri di Valzer, raccoglie 2.141.000 spettatori e il 19,6%. I saluti finali vengono seguiti da 2.220.000 spettatori, pari al 18,8%.
Mediaset: L’Eredità e Caduta Libera
Nel preserale si rinnova la sfida tra i game show delle due reti ammiraglie. Su Rai1 L’Eredità parte con La Sfida dei 7, che interessa 2.826.000 spettatori, raggiungendo il 21,1% di share. La puntata vera e propria cresce fino a conquistare 3.841.000 spettatori e il 24,1%, confermandosi sopra il diretto concorrente.
Su Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida raccoglie 1.976.000 spettatori, con uno share del 16%. La puntata prosegue con 2.419.000 spettatori e il 16,1% di share.
Ascolti Tv dei programmi dell’Access PrimeTime: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Nell’Access Prime Time è ancora Affari Tuoi a imporsi nella sfida con Canale5. Il programma di Rai1, condotto da Stefano De Martino, totalizza 4.207.000 spettatori, pari al 23,2% di share, confermando la propria forza nella fascia che precede la prima serata.
Su Canale5, la programmazione si apre con Gira La Ruota della Fortuna, che registra 3.230.000 spettatori e il 18,1% di share. A seguire, La Ruota della Fortuna raggiunge 3.802.000 spettatori, pari al 21% di share. Nonostante il buon risultato del quiz, Gerry Scotti non riesce a superare il programma concorrente di Rai1, che mantiene il primato dell’Access Prime Time.