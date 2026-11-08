Fans de Il Paradiso delle Signore siete pronti a scoprire le news sulle puntate in onda su Rai Uno dal 10 al 14 novembre? La serie TV ambientata nel grande magazzino milanese promette di riservare ai fedelissimi molti colpi di scena. La novità principale della settimana riguarda la programmazione, decisamente insolita. La soap infatti non andrà in onda lunedì 9 novembre, e l’episodio saltato sarà recuperato sabato 14 novembre a partire dalle 15:10. Scopriamo insieme cosa ci attende.

Trame settimanali Il Paradiso delle signore (puntate al 14 novembre)

Elisa accorda a Mirella uno speciale permesso per il suo compleanno, mentre le Veneri cercano di organizzare una festa a sorpresa. Carmine arriva a Milano, ma il suo ingresso non suscita entusiasmo in Ciro e Concetta. Lia invece, invita il padre a cena, ma la serata a casa Puglisi si rivela tutt’altro che tranquilla.

Iacopo nel frattempo sogna di realizzare un reportage sulla GMM e per riuscirci contatta Jean Paul Rossini, un giornalista parigino che collabora con una prestigiosa rivista francese di moda. Al suo arrivo a Milano si scopre che in realtà il giornalista è una vecchia conoscenza di Roberto.

Riccardo non riesce a mettersi in contatto con Nicoletta, che si è trasferita senza lasciare a nessuno il suo nuovo indirizzo. La disperazione lo spinge nuovamente ad abusare di alcol e psicofarmaci.

Tutte le news IPDS: cosa ci attende?

Jean Paul si accorge della competitività tra Iacopo e Roberto, e propone per il servizio un confronto tra la GMM e il Paradiso.

Nel frattempo, le Veneri hanno trovato il regalo per Mirella, ma chiedono aiuto a Michelino per scegliere la torta.

Ciro racconta a Lia i motivi alla base dei conflitti con Carmine, e cerca di incoraggiarla a recuperare il rapporto con il padre.

Riccardo si rassegna e capisce che deve accettare la decisione di Nicoletta. Marcello – accortosi del suo stato d’animo – inizia a sospettare che l’amico sia dipendente dagli psicofarmaci.

Carla chiede a Umberto il permesso per organizzare al Circolo la mostra Corsi, dopo il “no” ricevuto da Rebecca.

Il Paradiso news: si avvicina il compleanno di Mirella

Mimmo e Michelino iniziano a preparare la torta destinata a Mirella, e scelgono un posto davvero speciale.

Marcello scopre i motivi che hanno portato Riccardo a rifugiarsi nell’alcool e negli psicofarmaci, e gli promette di mantenere il segreto a patto che lui accetti di intraprendere un percorso di disintossicazione.

Le Veneri scoprono che Mirella ha un desiderio: per il suo compleanno vorrebbe trascorrere una giornata al lago con Michelino. Decidono quindi di fare in modo di farle raggiungere la caffetteria il giorno seguente. Nel frattempo, l’arrivo di Filippo interrompe una conversazione tra Mimmo e Rebecca e da a Burgio l’impressione di essere messo da parte.

Lia si prepara a comunicare a sua madre che il padre è a Milano. La donna le da il permesso di frequentarlo, ma Matteo la invita a non abbassare la guardia.

Cos’altro accade nelle prossime puntate Il Paradiso?

Mimmo scopre che la torta gelato preparata con Michelino è stata data come dessert ai soci del Circolo. Per rimediare Rebecca si mette al lavoro per realizzarne un’altra in tempi record.

Diana intanto, collabora alla realizzazione degli abiti che indosserà con Carla in occasione della mostra.

Umberto prova a rintracciare Nicoletta, mentre Marcello – preoccupato per le condizioni di Riccardo e consapevole di non riuscire ad affrontare la situazione da solo – decide di chiedere aiuto ad Adelaide.