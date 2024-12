Da giovedì 12 dicembre arriva MasterChef Italia 14. La giuria, composta dal magico trio di chef stellati Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, promette moltissime novità per questa edizione. In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, vediamo insieme cosa ci aspetta quest’anno.

Le novità di MasterChef Italia 14

Il cooking show più amato dagli italiani sta per tornare. Quest’anno però, il programma introdurrà tantissime novità e sorprese. All’insegna del “tutto può succedere”, verranno introdotti nuovi meccanismi all’interno della gara.

Nei primi due episodi ci saranno i Live Cooking. Durante questa gara, gli aspiranti componenti della classe dovranno creare un piatto che rappresenti la propria idea di cucina. Coloro che conquisteranno i palati dei tre giudici andranno direttamente in Masterclass, mentre chi otterrà due sì verrà messo in stand-by. In caso di un solo sì, o nessun voto favorevole, la avventura terminerà immediatamente.

Ogni concorrente avrà 40 minuti per impostare il piatto e 5 minuti per ultimarlo e raccontarlo ai giudici. Gli aspiranti concorrenti potranno anche optare per la modalità all-in. Con questa modalità, in cambio di 5 minuti in più per concludere il piatto, per un totale quindi di 10 minuti complessivi, dovranno convincere necessariamente tutti e tre i giudici. In questo caso, ci saranno quindi due sole possibilità: o ottenere l’unanimità e il grembiule bianco, oppure abbandonare il sogno di entrare in Masterclass.

Anche durante i Live Cooking potrebbe verificarsi il “tutto può succedere”: un ospite speciale potrebbe avere un ruolo importante per alcuni degli aspiranti chef e aiutare i tre giudici a prendere decisioni.

Al termine del Live Cooking, i concorrenti in stand-by che non avevano convinto tutti e tre i giudici affronteranno una nuova sfida: il Blind Test. Si tratta di una prova inedita in cui dovranno conquistare il giudice che aveva espresso un no al primo step.

In questa fase, conterà solo il piatto: ogni giudice, radunati i concorrenti, proporrà una prova tecnica secondo il proprio gusto personale. I piatti verranno assaggiati senza conoscerne l’autore. Solo alla fine di questa sfida, i tre chef potranno aprire ufficialmente la Masterclass di quest’anno, e dare il benvenuto ai nuovi concorrenti ufficiali di MasterChef Italia 14.

Le classiche sfide e la serata speciale

Tornano le celebri prove della gara, tra cui gli Invention Test, i Pressure Test e le prove in esterna. Tuttavia, tutte queste prove potrebbero nascondere sorprese.

Quest’anno, i giudici dimostreranno che in cucina non bisogna mai abbassare la guardia: ogni elemento potrebbe sorprendere le brigate, perché a MasterChef Italia niente è come sembra.

Infine, ci sarà una serata speciale dedicata a Gualtiero Marchesi, uno dei più grandi maestri della Cucina Italiana. I tre giudici omaggeranno il leggendario chef, considerato il padre fondatore della nuova cucina italiana.

Masterchef 14, quando in TV

Il Cooking Show inizierà Giovedì 12 dicembre alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go.