Massimo Ranieri – all’anagrafe Giovanni Calone – tornerà per l’ottava volta sul palco dell’Ariston, e lo farà con un brano che è un inno all’amore e alla vita. “Tra le mani un cuore” parla di fragilità, cura e resilienza. L’artista poliedrico torna al Festival di Sanremo 2025 con un brano che promette di replicare il successo già ottenuto nella kermesse sanremese nel 1988 con “Perdere l’amore”.

Tra le mani un cuore, testo della canzone di Massimo Ranieri a Sanremo 2025

Se hai tra le mani un cuore

Un giorno crollerai

Sollevalo da terra

Comprendilo se torna stanco da una guerra

Se hai tra le mani un cuore

Tu tienilo in alto

E amalo in ginocchio su un altare

Che ogni tua ferita lo farà sanguinare

La vita intera con il cuore in mare

Il mondo l’ha già fatto a pezzi eppure lì rimane

Proteggilo dal freddo che c’è stato

E troverà la pace dopo quello che ha passato

Se hai tra le mani un cuore

È come sfidare Dio

Consegnalo al suo destino atroce

Un bacio come un padre, poi il segno della croce

La vita intera con il cuore in mare

Il mondo l’ha già fatto a pezzi eppure lì rimane

Proteggilo dal freddo che c’è stato

E troverà la pace dopo quello che ha passato

Tra le mani un cuore

Ma non lo puoi vedere

Non l’ho mai visto io

Neanche quando lo sporcai col rosso di un addio

E salverò il tuo cuore in fondo al mare

La vita l’ha spezzato e lui continua ad amare

Io ti proteggerò da quel che è stato

E troverai la pace dopo quello che hai passato

Io ti proteggerò da quel che è stato

E troverai la pace dopo quello che hai passato

Dopo quello che hai passato

“Tra le mani un cuore” di Massimo Ranieri, il significato della canzone di Sanremo 2025

Il brano che Massimo Ranieri canterà sul palco dell’Ariston in occasione del 75° festival di Sanremo è stato scritto da Tiziano Ferro e Nek. “Tra le mani un cuore” è una canzone bellissima e di grande impatto, una canzone per tutti. Come ha dichiarato lo stesso cantante “Se hai un cuore in mano che sanguina perché l’amore è finito, hai bisogno di essere aiutato”. Il testo racchiude infatti un messaggio per tutti, di inclusione: bisogna aiutarsi e aiutare queste persone.

Il testo descrive il cuore come qualcosa di estremamente prezioso e vulnerabile, da proteggere e amare anche (e soprattutto) quando è ferito, quando le difficoltà che la vita gli infligge lasciano su di lui cicatrici invisibili ma dolorose. Il cuore rappresenta l’essenza emotiva dell’essere umano, capace di soffrire ma anche di continuare ad amare nonostante tutto.

Il brano sembra essere stato “cucito” addosso a Massimo Ranieri, con la precisione di un abito su misura per lui, e racconta il rapporto tra due persone dopo la fine dell’amore, un rapporto che rimane civile, senza odio né rabbia. La sua inconfondibile voce poi, è il dettaglio finale che fa di questa canzone un altro gioiello italiano.

Massimo Ranieri torna al Festival di Sanremo, i precedenti

Sono passati tre anni da quando Massimo Ranieri ha fatto il suo ultimo ingresso sul palco sanremese. La prima volta è stata nel 1968, quando appena diciassettenne si esibì con I Giganti nel brano “Da bambino”. L’anno successivo lo abbiamo trovato in coppia con Orietta Berti a interpretare la canzone “Quando l’amore diventa poesia”.

Per trovarlo per la terza volta tra i cantanti di Sanremo (e la prima volta come solista) bisogna attendere il 1988. Un’attesa di quasi 20 anni che però lo premia: con “Perdere l’amore” incanta il pubblico dell’Ariston e quello a casa. Non solo vince il Festival, ma la sua canzone rimane prima nelle classifiche per 5 settimane consecutive.

La sua ultima partecipazione alla kermesse risale al 2022, con “Lettera al di là del mare”, brano che si classifica ottavo e conquista il premio della Critica Mia Martini. Lo ritroviamo poi nel 1992 con la canzone “Ti penso”, e ancora nel 1995 con “La vestaglia”. Nel 1997 partecipa con il brano scritto per lui da Gianni Togni “Ti parlerò d’amore”, dopodiché scompare dal palco dell’Ariston per 25 anni. Torna nel 2022 e canta “Lettera di là da mare” con cui arriva ottavo e si aggiudica – ancora una volta – il premio Mia Martini.

Massimo Ranieri, un “signore della canzone” a Sanremo 2025

Se da un lato la sua voce potente e il grande carisma che emana gli hanno permesso di raggiungere il successo giovanissimo (già a 13 anni ha fatto la sua prima tournée che lo ha portato fino a New York), dall’altro Massimo Ranieri può senza dubbio definirsi un artista poliedrico. Insieme alla grande passione per la musica, ha infatti portato avanti anche i suoi impegni teatrali, ma anche la carriera come presentatore televisivo, regista e showman.

Con una lunghissima carriera alle spalle – che lo ha visto un artista a tutto tondo – quest’anno Massimo Ranieri si accinge a solcare per l’ottava volta il palco dell’Ariston. Al festival di sanremo 2025 sarà un “big tra i Big”.