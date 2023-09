Il futuro di Massimo Giletti è in Rai? Il conduttore televisivo potrebbe lasciare La7 dopo il retroscena clamoroso delle ultime ore. Giletti, come segnato da Dagospia, è stato avvisato fuori Viale Mazzini a Roma, sede della Rai.

Massimo Giletti addio a La7: “Non è l’Arena” trasloca in Rai?

Dopo la chiusura di “Non è l’Arena” su La7, Massimo Giletti è sempre più vicino alla Rai. Da mesi si rincorrono voci ed indiscrezioni su un possibile ritorno in Rai del conduttore e giornalista e le ultime notizie sembrano proprio andare in questa direzione. Il sito Dagospia ha segnalato la presenza del giornalista a Viale Mazzini, sede Rai. Non solo, si vocifera che Giletti si sia recato al settimo piano di Viale Mazzini per un incontro con i vertici dell’azienda. Un incontro che, a detta di molti, potrebbe essere l’inizio di una nuova collaborazione con mamma Rai. Del resto Giletti è stato uno dei volti di punta dell’azienda di Viale Mazzini per più di 30 anni fino al 2017, anno che ha segnato il suo passaggio a La7 dopo una serie di dissapori.

Al momento non è dato sapere di più. A conferma di quanto trapelato ci sono anche le ultime dichiarazioni rilasciate proprio da Giletti durante l’evento Terrazza della Dolce Vita 2023 condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi al Grand Hotel di Rimini: “la Rai è sempre stata casa mia, è un grande amore vero. Nel futuro vediamo quello che si potrà fare”.

Massimo Giletti e le parole di Urbano Cairo, dirigente di La7

Dopo 30 anni Massimo Giletti è sempre più vicino alla Rai. Del resto il contratto del conduttore di “Non è l’Arena” con La7 si è concluso a fine stagione. Nessun rinnovo da parte dei dirigenti, ma solo parole di stima e affetto come quelle pronunciate da Urbano Cairo durante la presentazione dei Palinsesti Tv 2023-2024. Proprio il dirigente, Amministratore Delegato e Presidente di Cairo Communication sulla chiusura del programma di Giletti aveva detto:

Massimo Giletti ha condotto in sei anni 194 puntate di “Non è l’Arena” dove ha potuto trattare in totale libertà tutti gli argomenti che ha voluto inclusi quelli relativi alla mafia sulla quale ha fatto molte puntate, con tutti gli ospiti che ha voluto invitare. Gli auguro di trovare la stessa libertà incondizionata nella sua prossima esperienza televisiva o di altro genere.

Forse per Massimo Giletti è arrivato il momento di tornare in Rai. Non è dato sapere se con la stessa libertà concessagli dalla rete di Cairo Editore!