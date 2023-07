Durante la conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti La7 2023-2025 per l’autunno – inverno, Urbano Cairo ha parlato di Myrta Merlino passata a Mediaset e del futuro di Massimo Giletti.

Urbano Cairo de La7: “con Massimo Giletti in ottimi rapporti. Se passa in Rai non sarebbe una sola”

“Con Massimo Giletti sono in buonissimi rapporti“. Urbano Cairo, durante la presentazione dei Palinsesti televisivi di La7 per l’annata 2023-2024, chiarisce i rapporti con il conduttore del popolare programma “Non è l’Arena“. Il futuro televisivo di Giletti è ancora poco chiaro. Dopo la scadenza del contratto con La7 si vociferava di un possibile passaggio in Rai smentito però dall’AD Rai Roberto Sergio: “Giletti è contrattualizzato con La7 e non abbiamo ancora avuto occasione di parlare di nulla. Non escludo che in futuro possa essere una persona di interesse per l’azienda, ma al momento non c’è nulla che possa farlo immaginare”.

La chiusura anticipata di Non è l’Arena su La7 ha scatenato l’immancabile polemica e c’è chi ha parlato di rapporti conflittuali con l’editore Cairo. Proprio il dirigente dell’emittente televisiva ha chiarito la cosa:

Per me siamo in buonissimi rapporti, eccellenti nei sei anni in cui ha lavorato qui. Un rapporto che io sento ancora positivo. Il contratto con lui sarebbe terminato dopo poco dalla sospensione, quindi non è che sia cambiato molto. Voglio sperare che i rapporti belli che avevamo si siano mantenuti. Rapporti che lui ha citato più volte ringraziandomi per l’autonomia che aveva, per cose personali che non sto qui a citare. Per me i rapporti sono inalterati.

Non solo sul possibile passaggio in Rai di Giletti ha aggiunto: “sarebbe tutt’altro che una sola, secondo me Giletti è un animale televisivo raro. Con noi ha fatto i primi due anni ottimi, poi come tutti i prodotti c’è un momento di lancio e poi di declino, ma lo ritengo una persona di alto livello e assolutamente capace dal punto di vista televisivo“.

Urbano Cairo su Myrta Merlino, la ex conduttrice de L’aria che tira

Il dirigente e proprietario di La7 ha parlato anche di Myrta Merlino, la giornalista e conduttrice de “L’aria che tira”. Dopo 12 anni trascorsi sulla rete del gruppo Cairo la Merlino ha accettato la proposta di Mediaset e da settembre sarà la conduttrice del nuovo “Pomeriggio Cinque” dopo Barbara D’Urso.

“Abbiamo fatto delle scelte per Giletti e la Merlino e altre scelte per altri” – ha precisato Cairo che ha rivelato in conferenza stampa anche il nome del nuovo conduttore del popolare talk di informazione che racconta e analizza l’economia e la politica più vicina alla vita di tutti i giorni. Al posto di Myrta Merlino arriva David Parenzo, volto noto al pubblico di La7 visto che in passato aveva già sostituto in diverse occasioni la giornalista.