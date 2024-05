Gli Articolo 31 si esibiranno al Centrale del Foro Italico di Roma sul palco del Radio Zeta Future hits live. Grandissima attesa per il Festival della Generazione Zeta che è pronto a inaugurare una nuova stagione musicale. Scopriamo insieme chi saranno i cantanti e i conduttori di uno degli eventi più attesi dell’anno.

Gli Articolo 31 canteranno sul palco del Radio Zeta Future Hits Live

Sul palco del Radio Zeta Future Hits Live – il Festival della Generazione Zeta, ci saranno anche gli Articolo 31. L’annuncio è arrivato in diretta nel corso di Collettivo Zeta, con Niccolò Giustini e Simone Palmieri, dove si è parlato anche del concerto di Radio Zeta i cui biglietti sono disponibili su TicketOne.

L’evento è atteso per venerdì 31 maggio 2024 al Centrale del Foro Italico di Roma. Si tratta di un ritorno nella Capitale dopo le prime due edizioni, la prima che si era tenuta proprio a Roma e l’altra all’Arena di Verona. Tra i protagonisti, attesissimi dalle nuove generazioni, ci saranno anche J-Ax e DJ Jad che si aggiungono alla già ricca line-up del Radio Zeta Future Hits Live. Ma chi salirà sul palco?

Vedremo esibirsi: Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, BigMama, Bnkr44, Capo Plaza,Chiello, Clara, Emma, Fred De Palma, Gaia, Gazzelle, Ghali, Il Tre, Irama, Mahmood, Maninni, Massimo Pericolo, Mr.Rain, Paola & Chiara, Rhove, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain, Tananai, The Kolors, Tony Effe, Twenty Six, Zerb. A questi si aggiungerà anche il vincitore della categoria canto di Amici 23 ma non mancheranno sorprese.

A condurre il Radio Zeta Future Hits Live saranno Paola Di Benedetto, Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati. Volti e voci di Radio Zeta, Luigi e Giulia Laura incarnano i valori della Generazione Zeta, poiché la vivono ogni giorno, dentro e fuori la radio, e sul palco porteranno energia e freschezza.

Dove comprare i biglietti

Il Centrale del Foro Italico sarà la cornice del festival, accogliendo voci emergenti e idoli consolidati sull’ormai iconico palco a 360 gradi. Fra le novità di quest’anno, ci sono il parterre in piedi e una produzione audio e video innovativa, dando al pubblico la possibilità di godere di un’esperienza musicale immersiva e coinvolgente. I biglietti per Radio Zeta Future Hits Live sono disponibili sul sito di TicketOne con alcuni settori già esauriti. I prezzi oscillano dai 50 ai 63 euro. Per rimanere aggiornati, basta seguire gli account ufficiali di Radio Zeta sui social.