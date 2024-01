La caduta del Duce rivive in televisione nella serie in sei episodi “La lunga notte”, in onda su Raiuno dal 29 al 31 gennaio. Diretta da Giacomo Campiotti, la serie ripercorre gli eventi che nel luglio del 1943 portarono al crollo del regime segnando per sempre il corso della Storia italiana. Nel cast Alessio Boni, Duccio Camerini, Aurora Ruffino, Martina Stella, Lucrezia Guidone, Ana Caterina Morariu, Flavio Parenti, Marco Foschi e Luigi Diberti.

“La lunga notte”, intervista esclusiva a Martina Stella

Noi di SuperGuidaTV abbiamo video intervistato in esclusiva Martina Stella. L’attrice, lanciata da L’ultimo bacio quando aveva 16 anni veste i panni di Claretta Petacci, la donna che rimase al fianco di Mussolini fino alla sua morte:

“Per me questa rappresenta una sfida enorme ed è stato bellissimo tornare a lavorare con Giacomo Campiotti. Fin dai primi provini mi sono documentata tantissimo su Claretta Petacci leggendo il materiale che avevo a disposizione. Mi ha colpito il fatto che nei libri veniva raccontata una donna diversa, c’era un grande mistero, un enigma sulla sua figura. C’era chi la definiva una donna pronta a tutto per amore e chi la definiva un personaggio oscuro. Ho cercato di inserirmi in questo confine, anche pericoloso perché il rapporto con Mussolini era un rapporto totalizzante, quasi ossessivo, sbilanciato”.

Un personaggio quello di Claretta Petacci che pone importanti interrogativi: fino a dove può spingersi l’amore? Martina Stella risponde così: “Quello tra Claretta e Mussolini è stato un amore pericoloso, fatto di possesso. Questa è una serie importante perché racconta una parte della storia del nostro paese. Molte cose sembrano superate e magari lo sono ma è importante continuare a raccontarle anche per le nuove generazioni”.