Dopo “Amici” dove è arrivata in finale aggiudicandosi il Premio della Critica, Marisol Castellanos si è cimentata in un’altra importante sfida. La ballerina sarà in scena dal 10 al 13 ottobre al Teatro Olimpico di Roma nel ruolo protagonista di “C’era una volta Cenerentola” con la compagnia del Balletto di Roma nello spettacolo, riletto dall’originale versione di Prokofiev, da Fabrizio Monteverde.

Marisol Castellanos, intervista all’ex allieva di Amici

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Marisol Castellanos prima del suo importante debutto sul palco. Per la ballerina la dimensione teatrale è del tutto nuova e diversa da quella televisiva:

"Sono sensazioni diverse. Ballare in teatro ha un diverso tipo di magia, senza nulla togliere alla televisione. Il teatro ha un suo fascino, sono entusiasta".

“Sono sensazioni diverse. Ballare in teatro ha un diverso tipo di magia, senza nulla togliere alla televisione. Il teatro ha un suo fascino, sono entusiasta”.

Una “Cenerentola” quella del balletto che rispecchia molto la vita di Marisol che ha perseguito il suo sogno con grande determinazione:

“Tre anni fa ho avuto un periodo in cui avevo messo da parte la danza per concentrarmi sulla mia salute. Da quando ho ricominciato a danzare ho avuto una bella rivincita perché mi sono successe tante cose belle”.

L’operazione al Ginocchio

Lo scorso luglio, Marisol è stata sottoposta ad un’operazione al ginocchio in seguito all’infortunio avvenuto ad Amici. Anche in quel difficile momento, Marisol non ha mai mollato: “Non ho avuto paura di non poter tornare a ballare. Sono stata molto fortunata perché non era un problema tanto grave. Mi infastidiva il dover attendere prima di poter ricominciare a ballare. Ora sto meglio anche se non sono ancora del tutto in forma”.

Il rapporto con Alessandra Celentano

Alessandra Celentano continua ad essere una persona importante per Marisol. L’insegnante di Amici ha curato la sua interpretazione in “Cenerentola”: “Ad Amici ha avuto un ruolo molto importante, è stata la mia coach ed era molto presente anche in sala. Nel mio percorso è stata fondamentale. Mi fa piacere che continua ad informarsi, a chiedersi come sto. Ci siamo tenute in contatto e di questo sono felice”.

La nuova edizione di Amici

Dal 28 settembre è partita una nuova edizione di Amici. Ha fatto sorridere il monito sui social che Marisol ha rivolto agli allievi della scuola. La ballerina ha consigliato loro di aver cura degli spazi e di fare attenzione alle pulizie.

A tal proposito, ha dichiarato: “La situazione è stata un po’ disastrosa lo scorso anno ma eravamo anche più allievi rispetto a quest’anno. Soprattutto all’inizio è difficile mantenere l’ordine. Agli allievi consiglio di sfruttare l’esperienza al massimo e di rimanere se stessi, senza perdere la concentrazione”.

Proprio lo scorso anno, Marisol ha vinto una prestigiosa borsa di studio presso la Ailey School di New York. Al momento però ha rimandato la partenza: “Non so ancora quando mi trasferirò. Al momento a causa dell’infortunio non ho potuto accettare questa opportunità. Sicuramente ho intenzione di andare a studiare negli Stati Uniti anche a mie spese. E’ un obiettivo che finora è rimasto in sospeso”.

La relazione con Petit

Nella scuola di Amici, Marisol ha incontrato l’amore. Tra lei e Petit la relazione procede a gonfie vele: “Ormai stiamo insieme da quasi un anno e procede tutto bene. Stiamo vivendo una relazione più “normale” dal momento che non ci sono telecamere, viviamo insieme in modo costante”.

Una volta fuori dal talent, Marisol ha ricevuto tanti apprezzamenti ma non sono mancate le critiche. A tal proposito, la ballerina ha rivelato: “E’ importante saper distinguere le critiche costruttive dagli insulti. Si balla per un pubblico ed è importante conoscere il parere dello spettatore ma al contempo bisogna saper scindere tra le due cose. Molto spesso le critiche non sono sull’arte ma sulla persona e lì capisci che non bisogna prendersela. Non ci sono mai rimasta male per nessun commento negativo e di questo mi sono anche stupita visto che sono sensibile e permalosa”.

Quest’anno ad Amici c’è stato intanto il primo abbandono. Il ballerino Gabriele a distanza di una settimana ha lasciato la scuola per una evidente difficoltà nel gestire lo stress e la pressione. Marisol è intervenuta in merito: “Amici è sicuramente un’opportunità importante ma è anche vero che non è per tutti. Chiunque, compresa me, ha avuto momenti in cui pensava di non farcela e non bisogna farsene una colpa se si capisce che non si è pronti a fare quel percorso. Evidentemente Gabriele ha capito che non era pronto e ha fatto un passo indietro mettendo davanti la sua salute e il suo benessere”.