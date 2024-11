Nominata “Cavaliere del Lavoro” dal presidente della Repubblica Italiana, Marina Berlusconi dedica il nuovo riconoscimento di merito al padre. Il suo è un commosso e commovente ricordo di Silvio Berlusconi.

Marina Berlusconi diventa “Cavaliere del Lavoro”

L’editore di TV Sorrisi & Canzoni, nonché presidente di Mondadori e Fininvest, è stata nominata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del titolo conferito in passato al papà e fondatore del partito Forza Italia in Politica: “Cavaliere del Lavoro”. La nominee è disciplinata dalla legge 194 del 1986. Tutte le fasi del processo di selezione e nomina al titolo sono coordinate dal Ministro dello Sviluppo economico, che presiede il Consiglio dell’Ordine al “Merito del Lavoro”.

L’onorificenza arriva per lei (che occupa all’attivo 17.220 dipendenti), 47 anni dopo la cerimonia che vedeva insignito dello stesso riconoscimento risalente al 1977, il papà Silvio Berlusconi, venuto a mancare il 12 giugno 2023. «Desidero esprimere la mia profonda gratitudine al capo dello Stato Sergio Mattarella e al Consiglio dell’Ordine al Merito del Lavoro. Per avermi onorata con questo prestigioso riconoscimento» è la reaction alla nomina di Cavaliere del Lavoro, di Marina Berlusconi.

“Lo dedico a Silvio Berlusconi, mio padre, che è stato e sempre sarà “il Cavaliere” – prosegue il commosso ricordo dell’erede Berlusconi, in un testamento di stima del padre, Silvio. Ha creduto in me, mi ha sostenuto e mi ha dato la possibilità di fare il mestiere che ritengo il più bello del mondo, quello dell’editore. Da oltre vent’anni ho l’onore di presiedere un grande gruppo come Mondadori -aggiunge commossa l’imprenditrice-. Vero e proprio patrimonio del nostro Paese, che ha fatto della libertà e del pluralismo la sua ragion d’essere”.

Le parole di gratitudine, in una dedica commovente

Il messaggio è intenso e prosegue, tra le altre travolgenti parole di gratitudine, destinate anche al gruppo Mediaset. La nota azienda di trasmissione TV e streaming facente capo al fratello, PierSilvio Berlusconi.

“Voglio condividere questo riconoscimento con ciascuna delle persone che lavorano in Mondadori e, più in generale, con le persone di Mediaset e di tutto il Gruppo Fininvest –proseguono le dichiarazioni di una Marina intimista. La mia nomina di oggi è allo stesso tempo un premio al loro impegno. Alla loro energia. Alla loro passione”.

Marina Berlusconi figura nella top-list dei 25 Cavalieri del Lavoro nominati il 31 maggio 2024 da Mattarella, su proposta del ministro del Made in Italy Adolfo Urso. E, insieme a lei, a ricevere la nomina, sono anche la produttrice discografica Caterina Caselli, la produttrice cinematografica Raffaella Leone e la stilista Chiara Boni.

Il retroscena di casa Berlusconi

L’imprenditrice dedica il nuovo traguardo ai 17 mila e 220 dipendenti del gruppo, tutti stretti al suo fianco al Palazzo delle Presidenza del Quirinale. E non può mancare l’emozione che la lega al papà Silvio Berlusconi, nel giorno che celebra l’onorificenza di ottobre 2024.

“Avevo solo 11 anni, ma non dimenticherò mai l’emozione vissuta, con mia madre e mio fratello Pier Silvio. Accompagnandolo alla cerimonia qui a Roma”, è il commovente retroscena dell’imprenditrice ed erede Berlusconi, “Cavaliere” nel mondo del Lavoro.