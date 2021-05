Incanta il pubblico di “Avanti un altro” con la sua sfolgorante bellezza. Conosciuta come la Dottoressa, Maria Mazza racconta di essere approdata nel programma in un momento complicato della sua vita. Aveva da poco perso il papà e non aveva più gli stimoli per continuare a seguire il suo sogno. L’incontro con Paolo Bonolis però ha segnato la sua rinascita rappresentando un importante capitolo di svolta. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Maria Mazza ha tracciato un bilancio di questi nove anni. Un bilancio positivo in cui ha sottolineato l’importanza di lavorare con un grande professionista come Paolo Bonolis.

Dottoressa mancata nella vita, Maria è scesa in piazza nell'ultimo anno per difendere il diritto alla scuola. Non sono mancate le minacce sui social soprattutto da parte di madri contrarie alla sua posizione. Lei però non si è lasciata intimorire ma è andata avanti perché la scuola, specie in alcuni quartieri di Napoli, rappresenta l'unica via di fuga dalla strada. Ci rivela che oggi si sentirebbe pronta a partecipare ad un reality e fa il nome di due ex concorrenti, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, di cui si dichiara una fan sfegatata. Dal punto di vista sentimentale, Maria non è stata molto fortunata ma non rimpiange le scelte fatte.

Intervista a Maria Mazza, la dottoressa di Avanti un altro

Maria, in “Avanti un altro” sei conosciuta come la Dottoressa. E’ vero che questo programma ha segnato per te una rinascita?

Questo programma mi ha restituito il sorriso e la voglia di continuare a fare questo lavoro. “Avanti un altro” è arrivato in un momento delicato della mia vita perché stavo affrontando il dolore per la scomparsa di mio padre. Lavorare con Paolo è stata terapeutico. Devo ringraziare lui e il resto del cast per avermi accolta. Per me “Avanti un altro” rappresenta una seconda famiglia.

Ad oggi, qual è il bilancio di questa esperienza?

E’ un bilancio molto positivo. Per me che voglio fare la conduttrice essere al fianco di Paolo Bonolis è una palestra. Pendo dalle sue labbra perché lui è una Ferrari nella conduzione. Il pubblico poi ci sta regalando tantissime soddisfazioni. Segno che in un momento storico particolare come questo le persone hanno voglia di sorrisi e di leggerezza.

Pare che Mediaset di fronte agli ottimi risultati abbia confermato “Avanti un altro pure di sera” nel prime time della domenica. Ti saresti aspettata questo successo?

Un grandissimo professionista come Paolo Bonolis merita la prima serata e gli ascolti ci stanno premiando.

In realtà, nella vita, sei una dottoressa quasi mancata. Hai mai rimpianto il fatto di non esserti laureata? In questi anni, ti è mai passato per la mente il pensiero di riprendere il percorso universitario?

Amavo frequentare Giurisprudenza e ho sempre amato studiare. Mi mancavano cinque esami alla laurea ma poi ho iniziato a lavorare con la danza che è sempre stata la mia più grande passione. Non ho rimpianti perché nel mio lavoro ho avuto la fortuna di formarmi in molti campi, dal cinema al teatro. Rifarei tutto quello che ho fatto.

Le belle donne sono sempre soggette a critiche. Quanto la tua bellezza è stata importante per il tuo lavoro e quanto invece un limite?

La bellezza è l’altro rovescio della medaglia. E’ un ottimo biglietto da visita che ti può aprire tante porte ma dall’altro può diventare un limite nel caso in cui non si sfrutti altro. A volte per questo nasce un’insana competizione tra donne e questo mi dispiace perché è importante invece saper andare oltre le apparenze. Non ho mai curato particolarmente il mio aspetto fisico e mi piaccio così, con i miei pregi e i miei difetti. Mi sono sempre rimboccata le maniche e ho studiato credendo nel mio talento.

Dall’inizio della pandemia ti sei battuta da mamma contro la chiusura delle scuole. Da mamma come hai vissuto questo periodo? E soprattutto, come l’ha vissuto tua figlia Sveva?

In Campania è scoppiato il caso nel caso perché purtroppo a molti non è stata data la parola. Ho una figlia che ha fatto il 70% del suo percorso di prima elementare in didattica a distanza. E’ un vero abominio. Ho trovato assurda la discriminazione che è stata fatta rispetto alla politica adottata dalle altre regioni. Da mamma mi sono dovuta inventare di tutto per tenere Sveva attiva e non le ho mai fatto interrompere l’attività sportiva.

E’ vero che hai ricevuto anche minacce sui social?

Mi hanno bloccato due volte l’account solo per il fatto di aver postato un’intervista che mi era stata fatta durante una protesta in piazza contro la didattica a distanza. E poi ho ricevuto parolacce e minacce in privato da parte di mamme contrarie alla mia posizione. Io mi sono esposta a nome di tutti i bambini e non solo per mia figlia. A Napoli ci sono quartieri in cui la scuola rappresenta la sola via di fuga dalla strada.

Ti piacerebbe metterti in gioco in un reality? E’ mai arrivata una proposta?

In questi anni mi sono dedicata molto a mia figlia Sveva e quando lei ha iniziato a frequentare la scuola ho messo in stand-by anche il teatro. Avevo la voglia di seguirla nel suo percorso e di poterle assicurare la mia presenza. Ho continuato a fare ciò che mi dava la possibilità di mantenere l’impegno come mamma. Ora che Sveva compirà 7 anni mi sentirei di partecipare ad un reality. Finora non li ho mai presi in considerazione proprio per questo motivo. Mi piacerebbe fare un’esperienza diversa anche perché sarei curiosa di capire come reagirei in un contesto del genere. Ho seguito questa edizione del Grande Fratello Vip. Sono una fan sfegatata di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Mi hanno tenuto compagnia in questi mesi difficili tanto che per me erano diventate due persone di famiglia.

C’è stato qualche no di cui ti sei pentita?

Ho fatto degli errori sia nel lavoro che nella vita privata. Sono abbastanza contenta di quello che ho fatto e non me ne pento.

Ti sei mai accontentata?

Mai. Ho perso papà da alcuni anni ormai ma lui mi ha trasmesso delle lezioni importanti. Prima tra tutti, la dignità. E poi un forte senso di libertà. Quando nella vita ci sono state cose che non mi andavano bene o che non reputavo giuste ho alzato i tacchi e me ne sono andata.

Una donna, soprattutto se famosa, viene sempre etichettata come “moglie di, fidanzata di, ex di”. Negli anni, pensi di esserci riuscita a slacciarti da questa etichetta? Te l’hanno mai fatta pesare?

Non più di tanto perché ci sono state persone che non si sono fermate all’apparenza. Dipende sempre da chi ci si trova davanti.

Che mamma sei?

Sono una mamma giocherellona e attenta. Ci tengo molto che segua quelle poche regole che io reputo fondamentali come la buona educazione e la regolarità negli orari. Mi diverto con mia figlia. A 6 anni ha più hobby di me tanto che con lei non mi annoio mai. In questi mesi è cresciuta molto ed è maturata.

E’ la tua prima fan immagino.

Mi segue in tv e lei adora “Avanti un altro”. Ama profondamente Luca Laurenti e Paolo Bonolis tanto che anche quando non sono in trasmissione lei rimane sveglia per vedere il programma. Si diverte come una matta.

Dal 2013 sei fidanzata con Amedeo da cui hai avuto Sveva. Credi ancora al matrimonio o rifuggi all’idea?

Il mio compagno oltre ad essere il padre di Sveva è un uomo meraviglioso. Sono stata sposata e sono arrivata a chiedere l’annullamento del matrimonio dalla Sacra Rota perché l’uomo che avevo sposato era la persona sbagliata. E’ stato un errore. Non mi sono pentita perché quell’esperienza mi ha fatto diventare la donna che sono oggi. Il legame che ho con Amedeo e Sveva vale più di un matrimonio. Io e lui condividiamo gli stessi principi. Amedeo è un ristoratore e in questi ultimi mesi ha avuto una vita non facile. Nonostante tutto, è riuscito a mantenere la lucidità e la calma lottando insieme ai suoi dipendenti e difendendo il suo lavoro. Tutti i giorni mi dà una grande lezione di solidità e professionalità.

Rispetto alle tue aspettative, ti ritieni soddisfatta? Qual è il prossimo passo che vuoi fare?

Non avrei mai pensato di diventare madre. Sveva non è stata cercata ma è arrivata dopo quattro mesi che io e Amedeo stavamo insieme. Non ho mai avuto un senso materno ma con lei mi sono riscoperta madre. La mia priorità è accompagnarla nel suo percorso. Nel mio lavoro, mi piacerebbe lavorare nuovamente con Gianluca Impastato e Dario Cassini in una nuova edizione di Comedy Roadtrip. E’ stata una bella esperienza e ci siamo fatti un sacco di risate.