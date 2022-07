Dopo la vittoria alla Pupa e il Secchione, ha scelto di mettersi in gioco all’Isola dei Famosi. Maria Laura De Vitis è entrata in corsa conquistando però la finale. La ragazza non ha mai mollato e il pubblico ha premiato la sua tenacia. Maria Laura è stata soddisfatta del suo percorso anche se le difficoltà non sono mancate. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Maria Laura ha tracciato un bilancio di questa esperienza. Maria Laura ha poi parlato del rapporto con alcuni naufraghi. In particolare si è tolta qualche sassolino dalla scarpa in merito a Mercedesz Henger.

Durante il percorso all’Isola, Maria Laura è stata travolta dalle polemiche in merito al suo interesse nei confronti di Alessandro Iannoni. La ragazza ci ha tenuto a smentire la versione dei fatti di Lory del Santo che aveva rivelato che la ragazza le aveva confidato di voler fingere una storia con il figlio di Carmen per visibilità. Su Luca Daffrè si è messa poi l’anima in pace anche se la delusione è ancora cocente: “Ho sperato di poterlo rivedere fuori per conoscerci meglio senza telecamere. Non nego che quando mi ha nominata ci sono rimasta molto male per la motivazione che aveva dato perché sappiamo tutti che era una scelta strategica e non perché mi voleva più bene. Mi ha affossata dicendo cose che nemmeno pensava e questo mi ha procurato dispiacere. Accetto il fatto che Luca non voglia intraprendere una frequentazione con me ma poteva dirmelo in faccia invece di rilasciare un’intervista. Per come ci siamo conosciuti un caffè poteva anche concedermelo”.

Dopo l’Isola dei Famosi, Maria Laura sogna il Grande Fratello Vip e dice: “Non nascondo che partecipare al Grande Fratello Vip è sempre stato il mio sogno. Lo guardavo fin da piccola e come reality è quello che più mi si addice. Mi piace raccontarmi, dare consigli e stare in compagnia. Non soffrirei la convivenza con altre persone. Potrebbe essere un’occasione ulteriore per farmi conoscere ancora meglio e per proseguire il mio percorso in televisione”.

Maria Laura De Vitis, l’intervista

Maria Laura, dopo la vittoria alla Pupa e il Secchione sei entrata in corsa all’Isola dei Famosi. Che esperienza è stata?

E’ stata un’esperienza difficile, dura e imprevedibile. Non è stato facile passare da un contesto come La Pupa e il Secchione in cui ero truccata e pettinata all’Isola dei Famosi in cui mi sono mostrata al naturale. Sono stata soddisfatta per il percorso che ho fatto perché non pensavo di potermi adattare così facilmente alla vita da naufraga. Mi sono sorpresa da sola e ho tirato fuori la grinta che avevo. Quando pensavo di mollare ho resistito e tante volte ho anche vinto. La mia più grande vittoria poi è stata arrivare in finale. Ho dovuto fare il doppio della fatica per integrarmi nel gruppo e per farmi apprezzare dal pubblico a casa.

E’ stato difficile creare un rapporto con gli altri naufraghi?

Il primo giorno mi sono sentita accolta dagli altri naufraghi. Con il passare dei giorni però percepivo che gli altri avevano dei dubbi sul mio ruolo all’Isola. Hanno iniziato ad attaccarmi soprattutto quando ho mostrato interesse nei confronti di Alessandro. Dopo la prima settimana ho iniziato ad aprirmi di più e questo ha permesso ai naufraghi di conoscermi meglio. In quel momento sono stata più serena e ho avuto la possibilità di intrecciare dei rapporti con i naufraghi.

Tra i finalisti chi meritava qualcosa in più?

Carmen Di Pietro meritava di arrivare seconda. E’ stata presente sull’Isola dal primo giorno e non è mai andata in infermeria come è successo agli altri, me compresa. E’ stata una scoperta in quanto pochi avrebbero puntato su di lei. Sinceramente io avrei meritato di essere al terzo posto.

Durante questo percorso, c’è stato un comportamento di cui ti sei poi pentita? Tornando indietro rifaresti tutto?

Se potessi tornare indietro, cambierei il mio atteggiamento perché quando sono arrivata all’Isola sono entrata a gamba tesa. E poi mi rimprovero il fatto di non essere stata abbastanza categorica con Mercedesz. Essendo troppo buona mi sono fatta raggirare da lei e sono passata dalla parte del torto quando non penso di aver mai fatto nulla di male. Avrei dovuto prendere una posizione più netta nei suoi confronti.

In un’intervista rilasciata a noi Mercedesz ha dichiarato di essere rimasta delusa da te dopo aver scoperto alcune clip in cui tu parlavi alle sue spalle. Cosa vuoi replicare?

Ora che sono uscita dall’Isola ho avuto modo di rivedere clip di confessionali in cui lei assieme ad altri naufraghi mi metteva in discussione e mi prendeva in giro. Trovo ipocrita questa dichiarazione che lei ha fatto. Non penso di essere mai stata falsa perché quando ci siamo confrontate le ho sempre detto quello che pensavo in faccia. Il nostro rapporto è di amore e odio. Avevamo capito che su alcune cose non ci saremmo mai trovate d’accordo e infatti abbiamo evitato per questo di trovare un punto d’incontro. Pur avendo caratteri diversi però ci siamo volute bene. Abbiamo fatto il viaggio di ritorno assieme e abbiamo parlato. Se ci fosse la possibilità di vederla fuori di questo contesto ne sarei felice.

Pensi che tra Mercedesz e Edoardo possa nascere qualcosa dopo questa avventura all’Isola?

Durante il mio percorso all’Isola, ero convinta che loro si sarebbero rivisti fuori. Tifavo per loro perché si fidanzassero visto che avevo notato una certa complicità. Ora però penso che non ci sarà un seguito di questo rapporto al di fuori del contesto del reality. Mercedesz mi aveva sempre detto che Edoardo le interessava. Entrambi avevano detto che si sarebbero rivisti fuori ma non credo che sarà possibile. Tra loro si era incrinato troppo il rapporto durante l’ultima settimana.

Tra i concorrenti con chi vorresti mantenere i contatti? Chi invece non vorresti vedere più?

Vorrei mantenere i rapporti con Carmen Di Pietro, Alessandro, Luca e Estefania. Tra le persone che non vorrei rivedere più ci sono Lory Del Santo e Fabrizia Santarelli.

Sui social hai dichiarato che Vladimir Luxuria è stata inopportuna con te in alcune occasioni. A cosa ti riferisci in particolare?

A volte lei mi ha punzecchiato mettendo in discussione il mio interesse nei confronti di Alessandro e poi di Luca. Anche durante le prove sembrava avere gli occhi puntati su di me e non aspettava altro che sbagliassi. Mi ha ferito molto quando al momento dell’eliminazione lei ha esultato come se avesse vinto l’Italia ai Mondiali di calcio. Se Vladimir fosse stata una concorrente l’avrei capito di più ma un’opinionista dovrebbe essere imparziale.

Prima di Luca Daffrè però avevi manifestato un interesse nei confronti di Alessandro Iannoni. Lory Del Santo ha però rivelato che tu volevi costruire una storia con lui per visibilità. Hai giocato in questo senso oppure era un interesse reale?

Avevo già seguito Alessandro da casa e mi ero fatta un’idea. Sono entrata all’Isola dei Famosi con la volontà di conoscerlo. La breve frequentazione che abbiamo avuto mi ha confermato l’idea che mi ero fatta. Prima che lui andasse via gli avevo chiesto se da parte sua c’era un interesse oppure se era solo amicizia. Nel momento in cui Alessandro mi ha confidato che per lui ero un’amica mi sono tirata indietro e abbiamo proseguito questa avventura da amici. Con Alessandro ci rivedremo al di fuori di questo contesto. A Lory non ho mai detto che avrei voluto fingere una storia. Anzi, è stata lei che più volte si è avvicinata a me e mi diceva: “non so come fai a parlare con Alessandro perché è un ragazzo introverso a cui devi cavare le parole di bocca”. Lei mi scoraggiava nella conquista di Alessandro.

Luca Daffrè ha dichiarato che tu non puoi essere la ragazza che può stargli accanto in una relazione. Ci hai sperato?

Ho sperato di poterlo rivedere fuori per conoscerci meglio senza telecamere. Non nego che quando mi ha nominata ci sono rimasta molto male per la motivazione che aveva dato perché sappiamo tutti che era una scelta strategica e non perché mi voleva più bene. Mi ha affossata dicendo cose che nemmeno pensava e questo mi ha procurato dispiacere. Accetto il fatto che Luca non voglia intraprendere una frequentazione con me ma poteva dirmelo in faccia invece di rilasciare un’intervista. Per come ci siamo conosciuti un caffè poteva anche concedermelo. Sull’Isola io mi sono confidata con lui raccontandogli anche cose personali e abbiamo fatto il viaggio di ritorno con i nostri genitori.

Dopo la finale avete avuto modo di chiarirvi?

Durante il viaggio di ritorno ci siamo chiariti. Ho capito che mi vuole bene e la cosa è reciproca. Mi dispiace solo che non abbia almeno provato a conoscermi fuori dal contesto del reality.

All’Isola dei Famosi non hai trovato l’amore. Se ti proponessero di fare la tronista a Uomini e Donne accetteresti?

Voglio trovare l’amore ma nella vita non sono abituata ad essere corteggiata da più persone. Se il programma mi potesse aiutare a trovare una persona con cui condividere la vita potrei tentare.

Mentre eri all’Isola dei Famosi, Lorenzo Orsini è uscito allo scoperto dichiarando di essere il tuo fidanzato da circa un anno. Cosa ci puoi dire al riguardo?

Smentisco categoricamente che ci sia una relazione in corso tra me e Lorenzo Orsini. Noi ci siamo frequentati un po’ di tempo fa. La nostra storia però è finita e lui ha cercato di usare il mio nome per emergere. Noi non ci sentiamo da prima che partecipassi alla Pupa e il Secchione, nemmeno per messaggio.

E invece il Grande Fratello Vip rientra tra i tuoi progetti? Ti piacerebbe partecipare?

Sì mi piacerebbe. Non nascondo che partecipare al Grande Fratello Vip è sempre stato il mio sogno. Lo guardavo fin da piccola e come reality è quello che più mi si addice. Mi piace raccontarmi, dare consigli e stare in compagnia. Non soffrirei la convivenza con altre persone. Potrebbe essere un’occasione ulteriore per farmi conoscere ancora meglio e per proseguire il mio percorso in televisione.