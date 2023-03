Non solo attrice e produttrice: Maria Grazia Cucinotta, da buona siciliana, è anche un’amante della buona tavola e una brava cuoca. E’ per questo che adesso ci dà consigli di gastronomia cimentandosi alla conduzione de L’ingrediente perfetto, nuovo programma di La7 interamente dedicato alla cucina. Ecco quando va in onda e di cosa tratta.

L’ingrediente perfetto: l’appuntamento settimanale con la buona cucina italiana

L’ingrediente perfetto va in onda su La7 ogni Domenica mattina alle 10.10 circa. Trattandosi di un programma a tema culinario, è ideale per coprire la fascia mattutina nel giorno della settimana in cui, per la maggior parte, quasi tutti sono a casa ed hanno più voglia di sperimentare davanti ai fornelli. E di imparare nuove ricette, ovviamente.

A rivelarcene tante e squisite è Maria Grazia Cucinotta, musa ispiratrice di Massimo Troisi ne Il postino, che ora impareremo ad apprezzare anche in veste di conduttrice. L’attrice originaria di Messina, a quanto pare se la cava molto bene in cucina ed ora dispensa suggerimenti e consigli ai telespettatori. In particolare, la Cucinotta ci insegnerà a preparare tanti piatti sfiziosi, capaci di mettere d’accordo il gusto di tutti, ma anche leggeri e con un occhio attento alle calorie e alla salute.

Mangiare con gusto sì, ma senza dimenticare la salute

Mangiare è uno dei grandi piaceri della vita si sa, purché non ci si dimentichi mai che è anche la base da cui partire per stare bene fisicamente e mentalmente. Lo sanno bene gli ideatori de L’ingrediente perfetto. Le ricette presentate sono attente non solo alla bilancia, ma anche al giusto bilanciamento di proteine, sale, zuccheri e grassi.

A tavola piacere e benessere possono andare perfettamente d’accordo se si seguono alcune semplici regole e se si usa, come dovrebbe essere in qualsiasi altra cosa, un po’ di buonsenso. Ed è proprio questa la filosofia che L’ingrediente perfetto intende promuovere.