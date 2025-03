L’attesa è quasi finita. Mercoledì 12 marzo è la data che i fan di “Mare Fuori” aspettavano da tempo perché i dodici episodi della quinta stagione delle serie italiana dei record prodotta da Rai Fiction e Picomedia saranno disponibili in anteprima su Raiplay. I fan sono rimasti letteralmente spiazzati quando nella quarta stagione Rosa Ricci ha deciso di mandare all’aria il matrimonio con Carmine Di Salvo scegliendo la strada della vendetta. Nei nuovi episodi, in onda su Raidue in prima serata dal 26 marzo, il personaggio di Rosa Ricci sarà ancora più centrale. Rosa si troverà sempre più sola, pronta a portare avanti il suo ruolo di capo clan.

“Mare Fuori 5”, intervista esclusiva a Maria Esposito

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Maria Esposito. Ai nostri microfoni, l’attrice ha regalato qualche anticipazione sul suo personaggio: “In questa quinta stagione ritroveremo una Rosa più matura. Si troverà a dover affrontare più situazioni. La solitudine in cui si ritrova l’ha fatta diventare più donna. E’ una Rosa diversa rispetto a quella che il pubblico ha conosciuto nelle altre stagioni”.

Nascerà inoltre un’alleanza tutta al femminile tra il suo personaggio e quello di Carmela, interpretato da Giovanna Sannino: “Rosa e Carmela già dalla prima stagione sono sempre state molto legate ma in questa stagione ci sarà più conflitto tra loro, ci sarà una storia più forte da raccontare per entrambe”.

Dopo Carmine, nessun nuovo amore all’orizzonte per Rosa Ricci: “Credo che se Rosa si innamorasse in questa stagione non sarebbe coerente. Tra Rosa e Carmine speravo in un finale diverso”.

In questa stagione, Maria Esposito ha cambiato anche look. Per la prima volta dal suo debutto in tv, l’attrice ha detto addio ai capelli lunghi optando per un taglio corto. Ai nostri microfoni, Maria Esposito ha rivelato un interessante retroscena: “Sono stata io a proporre questo cambio di look. Quando sono arrivata sul set con la stesura della sceneggiatura ho detto al regista che secondo me Rosa avrebbe dovuto tagliare i capelli in questa stagione”.

Un personaggio quello di Rosa Ricci che è diventato iconico per le nuove generazioni. Maria Esposito a tal proposito commenta: “Credo che a fare la differenza sia stata la sua forza. Sono grata al mio pubblico che ha sempre continuato a seguirmi con affetto e amore”.

Non solo serie tv e musical ma Maria Esposito sarà protagonista al cinema nel film “Io sono Rosa Ricci”, prequel incentrato sul suo personaggio. L’attrice però non teme di rimanere ingabbiata in Rosa Ricci: “Non ho paura perché già ho altri progetti in cantiere per i prossimi anni”.