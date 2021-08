La regina della tv italiana, torna nella nuova stagione televisiva 2021 2022 con all’attivo 4 programmi, tutti campioni di ascolti. Naturalmente ci riferiamo a Maria De Filippi che da settembre torna sullo schermo dell’ammiraglia Mediaset con le nuove stagioni dei sui programmi: Tu si Que vales, Uomini e Donne, Amici e C’è Posta per te.

Tú Sí Que Vales su Canale 5, quando in tv

Sono state già registrate alcune puntate dello show del sabato sera di canale 5, Tu Si Que Vales che prenderà il via da sabato 18 settembre. Rivedremo la nostra amata Maria de Filippi, nella giuria del talent “Tú Sí Que Vales” assieme a Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Alla conduzione ritroveremo Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Novità di quest’anno è la presenza della Ballerina Giulia Stabile vincitrice del talent Amici20.

Amici di Maria de Filippi su Canale 5, quando in tv

A settembre torna anche un attesissimo appuntamento con il talent Amici, la scuola di canto e ballo più famosa d’Italia. “Amici”, la cui messa in onda pomeridiana è stata anticipata di qualche settimana è una assoluta novità. Di solito infatti per rivedere in tv i giovani talenti si doveva aspettare fino a novembre, quest’anno invece si anticipa tutto e si riparte da settembre. Ma non è l’unica novità! La prima è che il programma inizia appunto il 18 settembre di sabato, con la presentazione della classe per l’anno 2021/2022. La seconda è che il daytime durerà molto di più, ovvero circa trenta minuti e andrà in onda subito dopo Uomini e Donne (dal momento che Pomeriggio Cinque è stato ridotto n.d.r). Seguirà poi il consueto appuntamento con il day time del Grande Fratello Vip 6.

Uomini e Donne su Canale 5, quando in tv

Anche un altro attesissimo ritorno ci aspetta a settembre, con esattezza lunedì 13 dove si apriranno nuovamente le schermaglie amorose di Uomini e Donne. Come da un po’ di tempo a questa parte i due troni sono uniti, nel senso che nelle puntate si assiste sia alla presentazione e alle dinamiche del Trono Classico, i ragazzi per intenderci e quelle del Trono Over, ovvero le persone più adulte. Si è parlato anche della possibilità che salga sul trono la prima tronista trans gender, ma non ci sono ancora molte informazioni in merito.

C’è Posta per Te 2022, quando in TV

A chiudere il poker d’assi di Maria De Filippi c’è ovviamente C’è Posta per te, il people show sui sentimenti del sabato sera che registra sempre ascolti altissimi, la cui messa in onda è prevista a gennaio 2022. Oltre alle storie delle persone comuni che ci coinvolgono sempre, c’è grande attesa anche per gli ospiti che si alterneranno in studio per regalare un sogno e una emozione alle persone coinvolte.